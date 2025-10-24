Cuáles son las tres prendas que evidencian mal gusto y no deberías tener en tu guardarropa

Aunque la actitud es muy importante, lo cierto es que la manera en la que nos vestimos también habla de nosotros, de qué le queremos demostrar al resto y, según las circunstancias, cuáles son los propósitos que tenemos. Pese a que también entran en juego gustos, hay tres prendas que evidencian mal gusto y no deberías tenerlas en tu guardarropa.

María José Gómez es experta en protocolo y fue quien revolucionó las redes al decir qué prendas no deberías usar si querés verte elegante (Foto: Captura TikTok)

María José Gómez es experta en protocolo y utiliza sus redes sociales para compartir sus conocimientos con la comunidad que la sigue, la misma que hoy alcanza en TikTok los 300.000 seguidores. En los últimos días, sorprendió al mencionar qué es eso que debés dejarte de poner si querés ser visto como alguien sofisticado.

“Tres prendas que gritan mal gusto y que deberían desaparecer de los armarios elegantes”, dijo a modo de introducción en el clip que publicó en su perfil. Acto seguido, señaló como un error el optar por conjuntos de jogging al momento de salir. “Solo si su destino es el sofá o hacer spinning”, expresó.

Según la especialista, el jogging es para estar en el sofá o hacer deportes

En esa misma línea, agregó: “Suecos de goma. Seguramente cómodos, pero no afortunados para un look de calle”.

Los suecos de goma también son un error Lost_in_the_Midwest - Shutterstock

Por último, nombró a las prendas que tienen logos grandes, las cuales dejan en evidencia dónde se compraron. Y, aunque muchos se sientan mejor al ser reconocidos por costosas firmas, no deja de ser vulgar. “Entendemos que es de marca. La primera vez es habitual, una segunda y quizás una tercera, pero el verdadero estilo no necesita un cartel luminoso”, aseveró.

Algunos de los comentarios de los usuarios (Foto: Captura TikTok)

Además de los miles de likes que le dieron a la publicación, la experta recibió algunas opiniones de los usuarios, quienes también se atrevieron a decir qué es lo que ellos detestan en cuestiones de moda. “Ropa muy apretada, pijama por la calle”; “De total acuerdo, no soy cartel rentable ni me pagan por promocionar” y “Uñas extralargas y llenas de decoración, pestañas postizas, estampados muy llamativos, colores neón... tengo una lista infinita”, fueron solo algunos de los más destacados.

Cinco errores que toda mujer debe evitar si quiere verse elegante

Otra de las publicaciones de Gómez que no pasó inadvertida es un video en el que explica cuáles son los cinco errores que toda mujer debe evitar si quiere lucir elegante.

“Ropa interior visible, rota o que no combina perfectamente con tu atuendo. Siempre debés ser discreta y adecuada, porque lo que no se ve, también habla de vos”, dijo. Asimismo, añadió: “Medias con agujeros, mejor a la basura”.

Cuáles son los cinco errores que cometen las mujeres a la hora de vestirse

Otro de los puntos que consideró importante es no llevar las uñas con el esmalte saltado. “Las uñas son una de nuestras primeras cartas de presentación. Si no podés mantener un esmalte perfecto, no sucede nada. Las uñas naturales son bellísimas tal y como son. Simplemente, tenés que cuidarlas, limpias y bien cortadas y tu carta de presentación será perfecta”, aseguró.

Los zapatos desgastados y sucios son para ella “un error silencioso, pero fatal”. “Un par limpio y bien cuidado siempre elevará tu look; mientras que unos desgastados o sucios te lo arruinará”, subrayó.

En el cuarto puesto, María José mencionó a las medias cancanes con agujeros. “Las medias en buen estado son clave”, manifestó y siguió con el último: “Lenguaje corporal y verbal. La elegancia no es solo lo que llevás, sino también cómo te comportás”.