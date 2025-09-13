“No me olvides”: los secretos y cuidados de la planta que simboliza el amor eterno, según una experta

Caracterizada por sus pequeñas florecitas azules, la planta “no me olvides” simboliza el amor eterno. Si bien es una de las más elegidas para decorar jardines y hogares, muchos desconocen sus secretos y cuidados para que crezca de la mejor manera.

Cómo cuidar la planta no me olvides, según los consejos de una experta

La especie “no me olvides”, denominada científicamente Myosotis, es una planta herbácea que se destaca por sus pequeñas flores, de cinco pétalos azules con centro amarillo, y por sus tallos aterciopelados. Puede crecer hasta 40 centímetros de altura y no requiere mucho cuidado, lo que la convierte en una excelente opción para el hogar.

Las "no me olvides" son de cuidado fácil, pero requieren atención Freepik

Esta especie es originaria de Europa y Asia, pero puede propagarse fácilmente en suelos ricos de materia orgánica y en cualquier zona húmeda, como en las riberas de arroyos, jardines boscosos o en una maceta con riego adecuado, de acuerdo a Missouri Botanical Garden.

Por su parte, Yenni Tania Zaldívar Contreras, experta en jardinería, remarcó en un video de YouTube que se trata de una planta de cuidado fácil y compartió una serie de consejos para que crezca de manera fuerte:

Exposición al sol: esta planta puede recibir luz solar directa, especialmente si se encuentra en el jardín. Quienes deciden plantarla en una maceta, deben recordar que necesita al menos entre tres y cuatro horas diarias de exposición solar para una floración abundante.

esta planta puede recibir luz solar directa, especialmente si se encuentra en el jardín. Quienes deciden plantarla en una maceta, deben recordar que necesita al menos entre para una floración abundante. Riego : se le debe echar agua de una a dos veces por semana en invierno y cada dos días durante el verano, aunque esto dependerá del clima del lugar . La recomendación de la especialista es verificar que la tierra o el sustrato esté húmedo .

: se le debe echar agua de una a dos veces por semana en invierno y cada dos días durante el verano, aunque esto . La recomendación de la especialista es . Tierra : necesita un sustrato rico en nutrientes . Para eso, se recomienda utilizar hojarasca, tierra negra y una parte de arena o algún otro elemento que permita un flujo adecuado del agua para evitar encharcamientos que puedan afectar la raíz.

: necesita un sustrato . Para eso, se recomienda utilizar hojarasca, tierra negra y una parte de arena o algún otro elemento que para evitar encharcamientos que puedan afectar la raíz. Abono : esta planta no requiere de un abono particular si los nutrientes de la tierra son los adecuados. Quienes igualmente deseen hacerlo, es recomendado durante primavera, pero una mayor floración.

: esta planta si los nutrientes de la tierra son los adecuados. Quienes igualmente deseen hacerlo, es recomendado durante primavera, pero una mayor floración. Poda: no requiere recortes específicos, pero se le pueden retirar las ramas que se alargan una vez que termina su periodo de floración.

Las "no me olvides" requiere una tierra rica en nutrientes y al menos tres horas de exposición a luz solar Freepik

“Como puedes ver, no requiere de muchos cuidados, así que se le suele dejar a un lado. Pero por favor no la olvides, atiéndela y cuida de tu planta”, concluyó la especialista.

Cuál es la historia detrás de la planta no me olvides: su significado romántico

De acuerdo a Zaldívar Contreras, el nombre popular de “no me olvides” proviene de una leyenda romántica sobre dos enamorados que caminaban a la orilla de un río.

“La mujer, al ver unas flores azules diminutas que flotaban en el río, se quedó maravillada con su belleza. Su enamorado se lanzó al río y trató de alcanzarlas”, contó.

Aunque “alcanzó las pequeñas flores y llegó a ponerlas en la mano de su dama”, la corriente “era muy fuerte y el peso de su armadura no le permitía nadar”. Entonces, comenzó a alejarse mar adentro mientras “se despedía diciéndole ‘no me olvides’”.

“Por esta razón, a esta flor se le reconoce como el símbolo del amor desesperado o del amante eterno“, precisó.