Cuándo y cómo desinfectar la esponja de la cocina, según una especialista

Al momento de cuidar la higiene de la cocina, la atención no debería centrarse solo en los muebles y los electrodomésticos, sino también en los elementos más pequeños de uso cotidiano. La esponja para lavar los platos, expuesta a diario a restos de comida, grasa y humedad, puede transformarse en uno de los focos de mayor contaminación dentro del hogar si no se la cuida correctamente, según señalan especialistas en seguridad alimentaria. En ese sentido, resulta fundamental conocer algunos trucos simples para conservarla limpia y prolongar su buen estado.

Sobre este punto se refirió la ingeniera en alimentos Montse Meléndez, conocida en redes sociales como @monalimentos, quien remarcó la relevancia de este gesto cotidiano dentro de la rutina de limpieza. “Antes de lavar los platos es importante que tengas una esponja limpia”, afirmó. En esa línea, aconsejó desinfectarla al menos una vez por semana y evitar hábitos frecuentes como dejarla sumergida en jabón, ya que la humedad permanente favorece la proliferación de bacterias y la aparición de malos olores.

Guardar la esponja en un lugar seco y ventilado ayuda a evitar gérmenes

Tal y como dio a conocer la especialista, también es importante renovarlas con frecuencia: lo ideal cambiarlas cada dos a cuatro semanas según el uso y el material. Asimismo, se vuelve fundamental prestar atención a las señales de desgaste, como mal olor persistente, deterioro o restos difíciles de eliminar, que indican que conviene reemplazarla de inmediato. Como consejo adicional, es clave guardarlas en un lugar adecuado, siempre en un espacio seco y bien ventilado, lo que contribuye a mantener la cocina más higiénica y segura.

A continuación, los principales consejos de la experta: