El truco para lavar toallas, sábanas y ropa de casa para que siempre queden como nuevas

Mantener los interiores del hogar es importante, por eso hay un repertorio de recomendaciones de lavado y secado que promete mantener toallas, sábanas, cortinas, edredones y cojines como el primer día, combinando trucos prácticos, productos sencillos y hábitos de consumo más sostenibles.

Cuidar la ropa de casa empieza mucho antes de encender la lavadora. La elección de los textiles es determinante: unas toallas envejecidas, descoloridas y que ya no secan bien suelen ser la señal de que hay que renovarlas, apostando por piezas de calidad. Se destacan las toallas de algodón 100%, por su gran capacidad de absorción y durabilidad, mientras que el lino se presenta como una opción ligera para el verano y el tencel como un tejido muy suave y adecuado para pieles sensibles.

Que las toallas sequen como el primer día es el sueño de muchos (Foto:iStock)

Además del tipo de tejido, se recomienda fijarse en el gramaje y en el tipo de rizo. Para una buena absorción, se sugieren toallas a partir de 400 g/m², y en cuanto al acabado, se diferencian las de rizo americano (con bucles de un solo hilo) y las de rizo doble, con dos hilos entrelazados, estas últimas consideradas de mayor calidad, aunque también más costosas.

A la hora de lavarlas, las toallas deben ir siempre en una colada exclusiva, sin mezclar con otras prendas y sin sobrecargar el tambor, para que el agua y el detergente puedan circular correctamente. También se aconseja no excederse con el jabón, evitar cloro y blanqueadores agresivos, y seguir un programa de lavadora que respete las fibras para que se mantengan esponjosas y absorbentes durante más tiempo.

Uno de los consejos más llamativos es no usar el suavizante tradicional. Aunque aporta una sensación de suavidad inmediata, crea una película sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción de las toallas. Como alternativa, se propone utilizar vinagre de limpieza (o vinagre blanco) en el compartimento del suavizante, lo que ayuda a eliminar restos de jabón y a suavizar las toallas sin dejar olor.

La suavidad de las sábanas, uno de los puntos más buscados por los expertos en limpieza (Foto Canva)

El secado también influye en el resultado final. Las toallas pueden tenderse al aire libre tras sacudirlas bien o, si se usa secadora, escoger un programa de baja temperatura para no dañar el algodón. Se sugiere sacarlas en cuanto termine el ciclo, volver a sacudirlas para ganar esponjosidad y, como truco adicional, emplear bolas de lana específicas para secadora, que reducen el tiempo de secado y la electricidad estática.

Para las sábanas y la ropa de cama, se aconseja cambiarla una vez por semana y lavarla siguiendo unas pautas básicas: ciclos a 40 °C para las blancas y a 30 °C para las de color, sin llenar en exceso la lavadora y usando la cantidad justa de detergente. Se desaconseja el suavizante, porque apelmaza las fibras, y se recomienda recurrir al percarbonato cuando las sábanas blancas amarillean, evitando la lejía que deteriora el algodón.

*Por Jaider Vargas Morales