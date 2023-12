escuchar

A poco de concluir este 2023, los balances y reflexiones comienzan a evidenciarse para dar un cierre al año que se va. Celeste Cid, como lectora aficionada, decidió hacer lo propio al hablar en su cuenta de Instagram sobre el libro “brújula” que terminó en los últimos días, y que tal como vaticinó, la “modificó” al verse identificada respecto de los ideales de la belleza que rigen sobre las mujeres.

En los últimos años, Celeste Cid comenzó a mostrar a través de sus redes sociales su pasión por la lectura y la escritura. Comparte los libros que lee, hace sus propios resúmenes y reflexiones para sus seguidores, y anunció que está a punto de lanzar su segundo libro.

En este sentido, en su última publicación en Instagram habló sobre cómo recientemente su mirada cambió al leer Consumidas de Candela Yatche.

Celeste Cid mostró cuál fue su última lectura (Foto Instagram @mcelestia)

“La semana pasada me regalaron este libro y ya desde la primera página supe que iba a salir modificada (algo parecido a lo que me pasó con Maleducadas, de Flor Freijo, que me dio un anteojo nuevo y abrió un mundo). No es casual que esta información llegue a mis manos en este momento: resonancia, “cómo es afuera, es adentro”, dicen (inclusive cuando lo que tenemos “adentro” muchas veces no son otra cosa que ESOS ideales del afuera que ya asumimos como propios)”, manifestó la actriz.

El libro en cuestión, cuya tapa es muy ilustrativa al mostrar figuras de mujeres dentro de empaquetados de productos, expone cómo la industria de la belleza pone al frente a las mujeres con estereotipos, al plantear la necesidad de hacerse preguntas para la creación de un nuevo paradigma para alejarse de la llamada violencia estética.

La actriz compartió la tapa y fragmentos del último libro que leyó (Foto Instagram @mcelestia)

En este sentido, Cin reflexionó: “La sobre-estimulación que recibimos (la cantidad de publicidades a las que estamos expuestOs cada día, en redes, en la calle, en los portales de internet) quizá sean el hilo del cual tirar para ver la rumiación interna del discurso que hay en nuestras mentes”.

Además, se preguntó sobre el nivel de intoxicación surgido a través de las imágenes que se consume. “Quizá mejor apagar las pantallas y ver qué nos quiere decir ese ruido ahí”, concluyó.

Celeste Cid recomendó un nuevo libro en redes sociales (Foto Instagram @mcelestia)

“De lo mejor que leí este año”, aseguró y compartió algunos fragmentos del libro.

Celeste Cid lanzará su segundo libro

Desde hace algunas semanas, la exprotagonista de Resistiré (Telefe), comparte con sus seguidores en las redes sociales algunos de los momentos de lo que es el proceso final de la publicación de su segundo libro:el primero lo lanzó en 2009, se llama Hiel y es basado en collages que hizo la actriz.

18 años atrás, Celeste Cid lanzó su primer libro (Foto Instagram @mcelestia)

Si bien aún no adelantó mucho, sí dejó en claro que próximamente estará disponible.