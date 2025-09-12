De cafés y food trucks a conciertos y ferias: qué hacer este fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Buenos Aires

Con la llegada del fin de semana, también surge la chance de hacer una pausa en la rutina sin necesidad de salir de la Ciudad de Buenos Aires. No hace falta organizar un viaje extenso para cambiar de aire: alcanza con recorrer una feria, visitar una muestra, disfrutar de un recital o simplemente caminar y descubrir rincones nuevos. La agenda porteña está cargada de propuestas para todos los gustos y edades, que van desde actividades gratuitas hasta salidas culturales y escapadas cortas, invitando a disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia y a mirar la ciudad con otros ojos.

En este sentido, Buenos Aires se convierte en una alternativa ideal para quienes quieren aprovechar el fin de semana sin alejarse demasiado de casa. Aunque algunas opciones pueden implicar un gasto mayor, especialmente en planes grupales o familiares, hay numerosas alternativas accesibles que se adaptan a todos los bolsillos. Desde exposiciones gratuitas y ferias al aire libre hasta espectáculos con entradas a precios moderados, la ciudad despliega una amplia oferta cultural y de entretenimiento que busca abarcar todos los intereses.

Festivales y encuentros gourmet

Exigí buen café

Descubrí cafés del mundo y convertite en barista por un día

Un espacio pensado para descubrir cafés de todo el mundo, aprender las mejores formas de preparación y degustarlos sin cargo. La propuesta incluye talleres para convertirse en barista en casa, exhibiciones de latte art en vivo, concursos y un auditorio con charlas sobre las últimas tendencias en producción, negocios, tecnología y consumo del café.

Cuándo: domingo 14 y lunes 15, de 10 a 21 h.

Dónde: La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo).

Food Fest

Sabores internacionales y clásicos para disfrutar sin salir de la ciudad

Este fin de semana llega un festival gastronómico con entrada libre y gratuita que promete sabores para todos los gustos. Habrá carnes asadas, hamburguesas, pizzas y pastas, además de propuestas internacionales como cocina asiática, francesa, española, italiana y brasileña. También se podrán probar ceviches, platos de mar, cocina de autor, ahumados y opciones dulces de pastelería.

Cuándo: sábado 13 y domingo 14, de 12 a 20 h.

Dónde: La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo).

Cafecito BA

Café, pastelería y actividades para toda la familia GCBA

El encuentro ideal para los fanáticos del café vuelve con una nueva edición en Parque Chacabuco. Allí se podrán disfrutar distintas cafeterías de la Ciudad con propuestas de café, pastelería y opciones saladas a precios promocionales. Además, el plan se completa con música en vivo, juegos, cine al aire libre y hasta lectura de la borra del café.

Cuándo: sábado 13 y domingo 14, de 10:30 a 19 h.

Dónde: Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre, Parque Chacabuco).

Vino Fest

Degustación libre de vinos con buena música, ideal para disfrutar este fin de semana

Una experiencia imperdible para los amantes del vino: degustación libre de tintos, blancos, rosados, espumantes y mucho más. Durante dos noches, el evento combina buena música, un ambiente festivo, puestos de comida y estaciones de hidratación para disfrutar a pleno.

Cuándo: viernes 12 y sábado 13, de 19 a 23 h.

Dónde: Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín (Gral. Manuel N. Savio 499, Palermo).

Shows que no te podés perder

Cumbia Konex

Una noche de cumbia y baile que no te podés perder

El clásico encuentro bailable del Konex regresa con una noche a puro ritmo y fiesta. En esta edición, la cumbia será la gran protagonista con shows en vivo de Uriel Lozano, Onda Sabanera, Román El Original y Santa Marta, además de las musicalizaciones de Debo Segatti y Nati Adan. Se trata de una propuesta pensada para bailar hasta la madrugada.

Cuándo: sábado 13, desde las 00:30 h.

Dónde: Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Balvanera).

Ciclo Canción sobre Canción | Daniela Herrero

Rock nacional de los 80 en un show íntimo y gratuito

En el marco de este ciclo dedicado a homenajear al rock nacional de los 80, Daniela Herrero será la encargada de brindar un show íntimo lleno de clásicos y canciones que marcaron generaciones. Una propuesta gratuita para disfrutar de una noche de música, emoción y recuerdos compartidos en un ambiente único.

Cuándo: viernes 12, 19:30 h.

Dónde: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta).

Cazzu

Latinaje: un espectáculo sensorial con arte y cultura

La artista llega al Movistar Arena con Latinaje, un espectáculo que combina arte profundo, sonidos autóctonos y una propuesta conceptual renovada. Se trata de una experiencia sensorial única que busca celebrar la diversidad cultural del continente con una mirada actual y cargada de identidad.

Cuándo: del 13 al 15 de septiembre y el 1 de noviembre, 21 h.

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo).

Festival de Tango Independiente

Tango alternativo con más de 30 agrupaciones en escena

FACAFF regresa con su séptima edición, consolidándose como el festival más representativo de la escena alternativa del tango. Durante el encuentro, más de 30 agrupaciones ofrecerán propuestas auténticas e innovadoras, mostrando la diversidad y la riqueza del género que caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo: del 3 al 27 de septiembre

Dónde: Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, Almagro).

Experiencias únicas en la ciudad

4 Tiempos Buenos Aires

Teatro, tango, poesía y gastronomía en una experiencia única

Una experiencia única que combina teatro, tango, poesía y cocina gourmet. Bajo la dirección de Diego Doello, el espectáculo contará con 20 artistas en escena y un relato atravesado por la danza, la música y la poesía. La velada se completa con un menú de cuatro pasos acompañado de una cata de vinos para disfrutar del show de manera integral.

Cuándo: 13, 27 y 28 de septiembre, a partir de las 20 h.

Dónde: Novotel Buenos Aires (Av. Corrientes 1334, San Nicolás).

Feria de los 9 Dragones

Cultura asiática con talleres, shows y exhibiciones para toda la familia

El evento ideal para los fanáticos de la cultura asiática llega con una jornada repleta de exhibiciones, seminarios, talleres, shows, música en vivo, artesanos y danzas tradicionales. Un domingo para sumergirse en el arte marcial y disfrutar de diversas actividades orientales, con programación pensada para toda la familia.

Cuándo: domingo 14, de 12 a 20 h (se reprograma al 5 de octubre en caso de lluvia).

Dónde: Espacio Cultural Del Sur (Av. Caseros 1750, Barracas).

BA está de Moda

Moda, diseño y creatividad en distintos puntos de la ciudad

Del 21 de agosto al 12 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires se viste de moda con una agenda repleta de actividades vinculadas al diseño de indumentaria y accesorios. Talleres, workshops, desfiles, ferias y recorridos guiados conforman un panorama ideal para quienes disfrutan de la creatividad y quieren conocer las últimas tendencias.

Cuándo: del 21 de agosto al 12 de septiembre

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

Feria de Mataderos

Artesanías, comidas típicas y folklore en un paseo imperdible

Cada domingo, el barrio se llena de vida con una propuesta cultural única: puestos de artesanías, comidas típicas y una programación de talleres y espectáculos gratuitos para disfrutar en familia o con amigos. Un paseo ideal para reencontrarse con las raíces del folklore y las tradiciones locales.

Cuándo: domingos, de 11 a 19 h.

Dónde: Feria de Mataderos (Av. Lisandro de la Torre, entre Av. De Los Corrales y Av. Directorio, Mataderos).

Además de los planes mencionados, Buenos Aires se mantiene como una ciudad con una agenda cultural intensa y variada, que abarca desde ferias y espectáculos gratuitos hasta obras de teatro y encuentros gastronómicos. Con propuestas pensadas para todos los gustos e intereses, lo recomendable es seguir de cerca la información actualizada sobre fechas, horarios y precios a través del sitio oficial de turismo porteño, que renueva sus datos de manera constante.