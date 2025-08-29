De ferias y exposiciones a shows de música y gastronomía: planes para disfrutar este fin de semana en la Ciudad

Aunque la tormenta de Santa Rosa se acerca y promete un fin de semana lluvioso, eso no significa que haya que quedarse en casa. Más allá de la lluvia, Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para aprovechar estos días: recorrer ferias, visitar exposiciones, disfrutar de un recital o simplemente salir a caminar y descubrir nuevos rincones. La agenda porteña reúne propuestas para todos los gustos y edades, desde actividades gratuitas hasta experiencias culturales y escapadas breves, ideales para disfrutar en soledad, en pareja, con amigos o en familia, y redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Buenos Aires se presenta como una opción ideal para quienes quieren aprovechar el fin de semana sin alejarse demasiado. Aunque algunas actividades pueden implicar un gasto mayor, especialmente para salidas en grupo o en familia, se ofrecen muchas alternativas accesibles para todos los bolsillos. Desde muestras culturales gratuitas y ferias al aire libre hasta espectáculos con entradas a precios moderados, la oferta porteña es amplia y variada, pensada para todos los gustos.

Estilo y creatividad por toda la ciudad

Tango BA Festival y Mundial

Orquestas, milongas y competencias de baile de todo el mundo GCBA

El Tango BA Festival y Mundial ya está en marcha y trae una programación imperdible para los amantes del 2x4. Habrá conciertos, espectáculos, orquestas, milongas, ensambles y actividades especiales para toda la familia, además de la famosa competencia de baile que convoca a parejas de más de 50 países. Una cita que reúne a los consagrados del género y a las nuevas generaciones tangueras. La entrada es libre y gratuita.

Cuándo: del 20 de agosto al 2 de septiembre.

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Arteba

Un espacio para descubrir el arte moderno y contemporáneo

Llega una nueva edición de Arteba, la feria de arte más importante de Latinoamérica. Bajo el lema “El arte como lenguaje humano”, se presentará una selección de galerías que exhibirán obras de artistas de Argentina y del mundo. Un espacio en donde el público podrá recorrer producciones destacadas del arte moderno y contemporáneo.

Cuándo: del viernes 29 al domingo 31.

Dónde: Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo).

BA está de Moda

Talleres, desfiles y ferias para los apasionados por el diseño

Buenos Aires se viste de creatividad con una nueva edición de BA está de Moda, que propone una agenda cargada de actividades en torno al diseño de indumentaria y accesorios. Habrá talleres, workshops, desfiles, ferias y recorridos guiados, pensados para quienes disfrutan de la innovación y las nuevas tendencias.

Cuándo: del 21 de agosto al 12 de septiembre.

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Muestra fotográfica: de Milán a Buenos Aires. Virginio Colombo

Postales, fotos y objetos que recorren la obra de Virginio Colombo

A través de postales, fotografías y objetos, esta muestra propone seguir los pasos de Virginio Colombo desde Italia hasta Buenos Aires. En apenas 21 años, el arquitecto dejó su huella en la ciudad con más de 50 obras, que muestran un estilo que sigue sorprendiendo. Una oportunidad imperdible para los amantes de la arquitectura y el diseño, con entrada libre y gratuita.

Cuándo: lunes a viernes de 8 a 23 h; sábados y domingos de 10 a 20 h. Hasta el 19 de septiembre.

Dónde: Biblioteca del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1750, Monserrat.

BADA

Pintura, escultura, fotografía y técnicas mixtas en un solo lugar BADA

Buenos Aires Directo de Artistas (BADA) vuelve con su 13° edición y propone un espacio de encuentro con más de 300 artistas, tanto consagrados como emergentes. Durante el evento, los visitantes podrán recorrer y disfrutar de una amplia variedad de expresiones artísticas: arte digital, arte textil, cerámica, collage, dibujo, escultura, fotografía, grabado, multidisciplina, pintura y técnica mixta, en un recorrido pensado para acercar al público al universo creativo de la ciudad.

Cuándo: del viernes 29 al domingo 31 de agosto, de 14 a 21 h.

Dónde: La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

Festivales y encuentros para los amantes de la comida

Food Fest

Delicias internacionales sin salir de la ciudad

La Rural abre sus puertas para recibir una nueva edición de este festival gastronómico con entrada gratuita, que reúne lo mejor de la cocina local e internacional. Durante dos jornadas, habrá carnes asadas, hamburguesas, pizzas, pastas, sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, platos de mar, propuestas de autor, patisserie y especialidades de España, Italia y Brasil. Una oportunidad ideal para recorrer el mundo a través de sus sabores sin salir de la ciudad.

Cuándo: sábado 30 y domingo 31 de agosto, de 12 a 20 h.

Dónde: La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

Conciertos y shows para todos los gustos

Erreway, juntos otra vez

Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas juntos otra vez Borja B. Hojas - Getty Images Europe

La icónica banda surgida del programa juvenil Rebelde Way, que marcó a toda una generación, vuelve a los escenarios de Buenos Aires. Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas compartirán el escenario nuevamente para interpretar sus clásicos y presentar nuevas canciones, lo que ofrece a los fans un viaje directo a los inolvidables años 2000. Una oportunidad imperdible para revivir la música que acompañó a toda una generación.

Cuándo: 29 y 30 de agosto, 21 h; 3, 4, 16, 17, 23 y 24 de septiembre, 21 h.

Dónde: Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Werther

Ópera basada en la obra de Goethe, interpretada en el Teatro Colón Lucia Rivero - Prensa Teatro Colón

El Teatro Colón presenta una nueva producción de Werther, la ópera en cuatro actos compuesta en 1892 por Jules Massenet, con libreto en francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann. Basada en la novela epistolar Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, esta obra es un imperdible para los amantes de la ópera, que podrán disfrutar de un espectáculo cargado de emoción, música y drama en un escenario histórico y emblemático de la ciudad.

Cuándo: martes 26 a viernes 29 de agosto, 20 h; domingo 31 de agosto, 17 h; martes 2 y miércoles 3 de septiembre, 20 h.

Dónde: Teatro Colón.

Shine On - Experiencia Pink Floyd

Once músicos en vivo en un espectáculo 360° inmersivo

Vive una experiencia inmersiva única con la música de Pink Floyd en el domo del Parque de Innovación. Once músicos en vivo acompañan un espectáculo 360° en el que los asistentes pueden recostarse en sillones y dejarse envolver por la música y las impactantes visuales. Además, existe un pase que incluye una propuesta gastronómica junto a los músicos, convirtiendo la experiencia en un viaje sensorial completo e inolvidable.

Cuándo: sábado 30 de agosto, 16, 18, 20 y 22 h.

Dónde: Parque de Innovación, Av. Udaondo 1003, Belgrano.

Además de estas propuestas, Buenos Aires ofrece una agenda cultural diversa y en constante movimiento, con actividades que van desde ferias y espectáculos gratuitos hasta obras de teatro y eventos gastronómicos. La ciudad cuenta con alternativas para todos los gustos e intereses, y para estar al tanto de las últimas novedades sobre fechas, horarios y precios, es recomendable consultar el sitio oficial de turismo porteño, donde la información se actualiza de forma permanente.