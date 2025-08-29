Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?

La reconocida tormenta de Santa Rosa se avecina en la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias para varias provincias del centro-oeste del país en este último fin de semana de agosto.

¿Qué es la tormenta Santa Rosa?

El fenómeno climático recurrente a fines de agosto combina una creencia popular, la historia de una santa y una explicación meteorológica. Este temporal no es un fenómeno meteorológico en sí, sino que representa las lluvias y tormentas que suceden antes o después de la festividad de Santa Rosa de Lima, es decir, los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

Su origen proviene de la leyenda de Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, una patrona de la capital de Perú y de América que impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, desencadenando una fuerte tormenta. Desde entonces, el hecho milagroso de la leyenda se asocia a los temporales de fines de agosto.

El motivo por el cual surge este temporal es que la atmósfera experimenta cambios en su circulación. Además, la proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para que se desarrollen tormentas.

Se avecina una nueva tormenta de Santa Rosa

Qué clima se espera y cuándo llegaría a Buenos Aires

El pasado jueves el SMN publicó un informe donde advertían de lluvias y vientos que afectarán el centro y norte del país entre el sábado 30 de agosto y el domingo 1° de septiembre. “Un sistema de baja presión provocará abundantes lluvias y tormentas continuas”, detallaron. Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y el este de San Juan y de La Rioja son las provincias más afectadas.

Las precipitaciones caerán principalmente en el centro y norte del territorio, en sectores de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el norte de Río Negro. Mientras que las ráfagas del sur y sudeste aumentarán su intensidad en varias provincias. Respecto a las temperaturas, la jornada será agradable en el centro del país y calurosa en el norte argentino, con valores que superarán los 30 °C.

Las lluvias comenzarán la noche del viernes en el sur y oeste de Mendoza. El sábado se extenderán al resto de esa provincia, San Luis, San Juan, La Rioja, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires.

Santa Rosa 2025 SMN

Luego, el domingo las precipitaciones seguirán hacia el sur y el este e incluirán a Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, contando el Área Metropolitana. Aquí se espera que la ciudad de Buenos Aires sea una de las principales afectadas. El lunes, en tanto, las zonas más afectadas serán el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

Se espera que los valores de precipitación acumulada de todo el temporal sean entre 20 y 120 milímetros. En algunos lugares podría llegar a los 150.

Recomendaciones en la alerta amarilla

Desde el SMN compartieron recomendaciones para tener cuenta si la zona donde uno se encuentra está bajo alerta:

Evitar circular por calles anegadas.

Revisar desagües y alcantarillas que puedan estar obstruidos.

No sacar la basura si hay pronóstico de lluvias intensas.

Mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

No conducir si la lluvia reduce la visibilidad.