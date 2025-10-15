Descubren una fortaleza del Antiguo Egipto que es una “muestra del ingenio” militar de hace 3000 años

Esta semana, un equipo de arqueólogos coordinados por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto descubrió en la península del Sinaí una muralla milenaria que se erigió durante el Imperio Nuevo, hace más de 3000 años. La construcción fue catalogada como una “muestra del ingenio” militar de los arquitectos y sirvió como defensa en la frontera nororiental.

Las maravillas del mundo antiguo no dejan de sorprender a la sociedad de hoy. Gracias a los diferentes trabajos que se realizan en el mundo, es posible rescatar elementos que permanecieron enterrados durante siglos y que pertenecieron a civilizaciones influyentes, como la egipcia. En esa sintonía, desde el país africano señalaron que la muralla defendió lo que se conocía como la Ruta de Horus, que conectaba el valle del Nilo con la franja sirio-palestina.

La muralla defensiva es una muestra de cómo los faraones concebían los límites de su reino hace más de 3000 años (Fuente: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto)

En un comunicado que hizo el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se remarcó la relevancia del muro, que demuestra cómo los faraones desarrollaron un sistema de protección integral para salvaguardar las fronteras de la nación. “La fortaleza no solo ofrece una visión de la estrategia militar de Egipto, sino que también cuenta historias de los soldados, artesanos y arquitectos que vivieron y trabajaron allí”, dijo el Ministro Sherif Fathy.

La expedición implicó un arduo trabajo en equipo, que hasta el momento logró desempolvar 105 metros de largo por 2,5 metros de ancho. En el muro se incluyó una puerta fortificada y 11 torres defensivas. Además del tramo significativo, los expertos delimitaron y desenterraron parte de las murallas del oeste y del noroeste. De acuerdo a las menciones, todo este trabajo quedó oculto bajo la arena. Se cree que su construcción se hizo en el período del Reino Nuevo, entre los años 1550 y 1069 a.C.

La cerámica dentro de la muralla es un testigo de la vida cotidiana de los militares en la línea de defensa (Fuente: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto)

“Uno de los descubrimientos más singulares es un muro en zigzag de 75 metros de longitud localizado en el flanco occidental de la ciudadela”, mencionó el Jefe del Sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdel Badi.

Dicha barrera artificial da cuenta de cómo vivían los ciudadanos en las pequeñas fortificaciones desplegadas en los límites del imperio para evitar la expansión del enemigo. Hacia el interior de esos muros, los arqueólogos rescataron piezas de cerámica y depósitos fundacionales en algunas de las torres. Los objetos varían y tiene un vínculo directo con cuestiones cotidianas, como una jarra de la dinastía XVIII Tutmosis I de la primera mitad del período entre los años 1550 y 1295 a.C.

Los arqueólogos encontraron un horno de pan con masa dura que evidenció la autosuficiencia de la fortificación (Fuente: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto)

Entre los elementos destacables y llamativos que usaron los egipcios para la construcción, aparecieron rocas volcánicas que habrían sido extraídas de las islas griegas y que fueron transportadas por el Mediterráneo hasta ese punto. Asimismo hallaron un horno de pan de grandes dimensiones con restos de masa endurecida. Este simple detalle evidenció que la fortaleza militar era autosuficiente.

Hacia el interior de la muralla encontraron fragmentos de la vida cotidiana de los artesanos, arquitectos y militares, como estructuras fundacionales (Fuente: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto)

En una primera etapa de la expedición, los arqueólogos planean liberar el espacio de la arena y la tierra acumuladas. En la segunda fase el equipo intentará rastrear el muelle donde funcionó el puerto militar que abasteció de materiales y alimento a esta zona alejada del centro neurálgico del Reino Nuevo.

Los arqueólogos pretenden desenterrar toda la muralla y luego rastrear el puerto que abastecía a los militares (Fuente: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto)

“Las futuras excavaciones convertirán este yacimiento en uno de los hitos arqueológicos más importantes de la frontera oriental de Egipto, un testimonio perdurable de la brillantez, la resiliencia y la visión estratégica de los antiguos egipcios”, sentenció Fathy.