Escuchar

Para muchos conductores, su vehículo se convierte en un espacio íntimo y familiar, donde pasan una gran parte de su tiempo diario. Sin embargo, incluso después de largos años de experiencia al volante, aún pueden surgir descubrimientos inesperados sobre las características de los automóviles. Este fue precisamente el caso de un hombre, cuyo asombroso hallazgo sobre el uso correcto de un elemento en su coche causó furor en las redes sociales.

Descubrió el verdadero uso de la tapa del combustible del auto y asombró a todos: “Tardé 38 años” Shutterstock

A través de TikTok, la popular plataforma de videos, este conductor de nombre Jimmy (@jimmy22112) compartió su sorprendente descubrimiento sobre una característica aparentemente insignificante de su vehículo, generando una reacción masiva entre los usuarios. El video capturó el momento exacto en que se dio cuenta del propósito real de un elemento que había pasado desapercibido durante décadas, dejando boquiabiertos a muchos.

En el video, el hombre se mostró sacando el tapón interno del tanque de combustible, aquel que se encuentra luego de abrir la primera tapa, y luego lo colocó, una vez retirado, en un enganche interno pensado para esa función que hasta el momento jamás había visto. “38 años en esta tierra y acabo de aprender esto”, exclamó ante su sorpresa.

La respuesta en línea fue inmediata y variada, con algunos expresando gratitud por el conocimiento compartido y otros demostrando sorpresa ante la revelación tardía. “¿Cómo puede ser que algunas personas no sepan eso?” y “Eso me lo enseñó mi papá, cuando me enseñó a manejar hace 25 años”, fueron algunos de los comentarios que desafiaron al creador del video. Este intercambio de información entre usuarios demostró el potencial de estas plataformas sociales para fomentar el aprendizaje y el descubrimiento colectivo.

Descubrió el verdadero uso de la tapa del combustible del auto y asombró a todos: “Tardé 38 años” Ricardo Pristupluk

Además, este no es el único caso de contenido relacionado con automóviles que generó popularidad en el mundo de las redes sociales. Otros usuarios compartieron trucos útiles y consejos prácticos, desde cómo descongelar rápidamente el parabrisas hasta características poco conocidas de los vehículos o cómo mejorar el rendimiento del motor.

Descubrió el verdadero uso de la tapa del combustible del auto y asombró a todos: “Tardé 38 años” EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Es agente inmobiliario, encontró una habitación secreta en una casa y se volvió viral por la sorpresa que se llevó

Una agente de Grand Rapids, Michigan, en los Estados Unidos, compartió un video en TikTok de un hallazgo en el baño de una casa. “Encuentro habitaciones secretas por todas partes, son una de mis cosas favoritas a la hora mostrar casas a los clientes”, le explicó Lauren Rockel al sitio The New York Post mientras su video amplificó sus impresiones y se convirtió en uno de los contenidos más virales de TikTok.

En cuestión, el lugar insospechado estaba dentro de un baño. Al abrir la puerta y acompañar sus movimientos con la cámara del celular, la mujer se posó frente a un mueble de madera que estaba empotrado sobre un hueco. A partir de ahí, la agente decidió moverlo y se encontró con un pasadizo secreto.

El pasadizo secreto que encontró una agente inmobiliario en el baño de una casa

“Noté algunas bisagras en el exterior de este gabinete empotrado. Así que, naturalmente, tuve que darle un tirón”, explicó la usuaria de TikTok @lauren.rockel, quien trabaja en la empresa estadounidense Keller Williams.

Una vez dentro de este lugar escondido en un baño de color celeste y blanco, la protagonista de esta historia empezó a recorrer las pequeñas instalaciones del recoveco, que parecía en completo desuso.

LA NACION