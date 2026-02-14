El agujero azul más profundo del mundo: dónde queda y por qué los científicos no tienen idea de qué hay en el fondo

La inmensidad del océano guarda aún misterios que desafían a la ciencia. Uno de ellos es Taam Ja’, el agujero azul más profundo del mundo, que fue descubierto frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Con una profundidad confirmada de más de 420 metros, este lugar intriga a gran cantidad de investigadores que todavía no pudieron llegar a su fondo.

Taam Ja’ se encuentra en la Bahía de Chetumal, en el Caribe mexicano, cerca de la frontera con Belice. Su nombre proviene del idioma maya y significa “aguas profundas”. Aunque desde la superficie apenas se distingue, bajo el mar se abre como un enorme pozo vertical rodeado de paredes casi rectas. La primera vez que se tomó noción de este lugar fue hace 20 años, cuando un buzo local lo descubrió y comenzaron las expediciones submarinas.

En 2021, un equipo de investigadores intentó medir su profundidad mediante una ecosonda, que se trata de un instrumento que envía ondas sonoras hacia el fondo. El resultado preliminar indicó 275 metros. Sin embargo, en 2023 una nueva expedición utilizó un perfilador de conductividad, temperatura y profundidad (CTD), que calcula la presión del agua a medida que desciende. El registro alcanzó los 420 metros sin detectar un límite definitivo, lo que sugiere que podría ser todavía más profundo.

La ubicación geográfica del agujero azul de Taam Ja' (Foto: Wikipedia)

Este hallazgo superó al famoso Gran Agujero Azul de Belice, que hasta entonces era considerado uno de los más profundos y estudiados del mundo. Debido a que el Taam Ja’ fue descubierto muy recientemente, los conocimientos sobre su formación todavía son investigados por geólogos y oceanógrafos de la región.

Explorar el agujero azul más profundo del mundo implica enfrentar varios desafíos, entre ellos:

Baja visibilidad: la luz solar no penetra a grandes profundidades.

la luz solar no penetra a grandes profundidades. Altísima presión: cada metro aumenta la dificultad técnica.

cada metro aumenta la dificultad técnica. Escasez de oxígeno: en los niveles más profundos, la circulación de agua es mínima, lo que reduce la vida marina compleja.

En el caso del Gran Agujero Azul de Belice, explorado en 2018 por Richard Branson y el oceanógrafo Fabien Cousteau, se detectó una capa de sulfuro de hidrógeno a unos 91 metros, más allá de la cual el agua se vuelve prácticamente inhabitable. En Taam Ja’, la profundidad extrema y las limitaciones tecnológicas son las que impiden aún confirmar qué existe en su punto más bajo. Es por esto que no se descarta que esté conectado con sistemas de cuevas submarinas o que albergue microorganismos adaptados a condiciones extremas.

Buzos logran captar las primeras imagenes de las profunidades del agujero azul de Taam Ja'

¿Cómo se forma un agujero azul?

Los agujeros azules son cavernas submarinas formadas en regiones donde predomina la piedra caliza. Hace miles de años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, estas cuevas estaban en tierra firme. Con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel oceánico, hace unos diez mil años, quedaron sumergidas. Esto dio como resultado la formación de pozos naturales con paredes verticales y condiciones ambientales extremas en profundidad.

Si bien el Taam Ja’ llama la atención de los expertos y curiosos por la vida marina por su profundidad, el mismo funciona como un laboratorio natural para estudiar cambios climáticos antiguos, variaciones del nivel del mar y ecosistemas extremos que recién comienzan a ser sacados a la luz. Así, cada nueva expedición que se realice en este lugar aporta nuevos datos sobre la historia geológica del planeta.