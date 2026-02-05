El Conicet encontró una medusa fantasma de 11 metros en el mar argentino

Una expedición científica en las profundidades del mar argentino logró registrar una medusa fantasma de 11 metros de longitud, un hallazgo que marca un hito en la exploración de las zonas más recónditas del Atlántico Sur. Las imágenes fueron capturadas durante una campaña de exploración oceánica que se adentró en áreas marítimas que eran desconocidas y que ahora trajeron nueva información para los especialistas.

El sorprendente descubrimiento se realizó en el marco de la iniciativa “Vida en los extremos”, un proyecto de investigación liderado por expertos del Conicet y la Universidad de Buenos Aires. Esta ambiciosa misión se llevó a cabo desde diciembre del año pasado y hasta enero de este año, a bordo del buque laboratorio R/V Falkoor (too). La embarcación recorrió un vasto tramo del Atlántico Sur, partió desde el puerto de Buenos Aires y llegó hasta las costas de Tierra del Fuego.

La especie se llama Stygiomedusa gigantea (Foto: Schmidt Ocean)

Durante la investigación, los especialistas exploraron áreas marinas de gran interés y que estaban poco estudiadas hasta el momento, como el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de “bathelia candida”. Fue precisamente en uno de estos puntos estratégicos, a unos 253 metros de profundidad, donde el equipo detectó un espécimen de 11 metros de “Stygiomedusa gigantea”, una enigmática medusa característica de las profundidades oceánicas.

Los investigadores describieron a este ejemplar como “una medusa fantasma de aguas profundas, extremadamente rara, que puede crecer hasta dimensiones similares a las de un autobús escolar”, y alcanzar entre 10 y 12 metros de largo. A diferencia de otras especies, esta medusa no posee tentáculos urticantes. En su lugar, utiliza cuatro brazos, que pueden extenderse hasta 10 metros para capturar plancton y pequeños peces. Su campana, la parte superior del cuerpo, puede llegar a medir un metro de diámetro, lo que la convierte en una de las especies más grandes de su tipo.

El Schmidt Ocean Institute es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que trabaja en las investigaciones junto al Conicet (Foto: Vida en los extremos)

La singularidad de este avistamiento radica en la dificultad que trae encontrar una de estas medusas. Desde su primera descripción científica en 1910, la especie “Stygiomedusa gigantea” fue registrada solo 130 veces en todo el mundo. Este nuevo encuentro en el Atlántico Sur argentino subraya la importancia del ecosistema marino local como un “reservorio de biodiversidad poco explorado”, según destacaron los investigadores.

María Emilia Bravo, jefa científica de la campaña, enfatizó la magnitud del descubrimiento y la sorpresa que generó en el equipo la diversidad hallada en las profundidades. “Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo”, aseveró la experta. La campaña hizo un aporte valiosa para los estudios sobre la vida marina en entornos tan extremos.

Por otro lado, la misión científica también documentó, por primera vez en aguas del país, una caída de ballena a 3890 metros de profundidad, un evento que da origen a ecosistemas transitorios y sirve de sustento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. A su vez, el equipo investigó el arrecife más grande conocido de Bathelia candida, donde identificaron una comunidad de organismos diversa y hasta ahora desconocida.

La travesía a bordo del R/V Falkor (too) evidenció la extraordinaria biodiversidad que permanece oculta en el Mar Argentino y dejó planteado el interrogante sobre cuánta vida resta aún por descubrir en sus profundidades, más allá de todas los nuevos descubrimientos que hizo este grupo de investigadores.