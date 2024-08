El divertido momento que vivió la princesa Amalia con un deportista argentino durante los Juegos Olímpicos

Escuchar

Los Juegos Olímpicos de París están próximos de llegar a su fin. Pero, sin dudas, muchas cosas que sucedieron durante las últimas dos semanas serán recordadas por años. El evento deportivo contó con la presencia de leyendas del deporte, celebridades de Hollywood y varios integrantes de las diferentes realezas. Justamente, la reina Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo Alejandro y sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, acompañaron a la delegación de los Países Bajos durante la primera etapa de la competencia.

El rey Guillermo Alejandro, las princesas Amalia y Alexia y la reina Máxima apoyaron a Países Bajos durante los Juegos Olímpicos Instagram @koninklijkhuis

Unos días después, la heredera a la corona regresó por su cuenta a presenciar la segunda parte del torneo. En una de las disciplinas se encontró con Rob Jetten, quien fue viceprimer ministro de los Países Bajos. El político de 37 años está en pareja con Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, y en plena “jornada olímpica” los tres mantuvieron un divertido encuentro, donde no faltaron las risas, las charlas y la buena onda.

Durante los Juegos Olímpicos, Rob Jetten alentó en simultáneo a los Países Bajos y a la Argentina. Primero presenció el partido de cuartos de final de hockey masculino entre su país y Australia y después se quedó para alentar a su novio. Sin embargo, Los Leones no pudieron contra Alemania y cayeron por 3-2. Tras el partido, la pareja se quedó algunos días más en París y fue ahí cuando disfrutaron de una jornada deportiva con la princesa Amalia.

El político Rob Jetten compartió los Juegos Olímpicos de París con la princesa Amalia Instagram @jettenrob

En los últimos días, el político Neerlandés hizo un posteo en su cuenta de Instagram para celebrar la participación de sus deportistas en los Juegos Olímpicos. “Orgullosos del equipo de los Países Bajos. Todos los días nos sentamos al borde de nuestros asientos con todo el país o gritamos y animamos frente al televisor o en el estadio. Desde el atletismo hasta el baloncesto, desde el remo hasta el ciclismo, estos días son una verdadera diversión para todos los aficionados al deporte. ¿Qué atleta olímpico holandés es tu mayor héroe?”, escribió Jetten.

Sus palabras estuvieron acompañadas por dos fotos. La primera fue de él junto a la princesa Amalia mientras aplaudían animadamente a su equipo en una de las disciplinas. La segunda, en tanto, fue de un divertido momento que protagonizaron ambos junto a Nico Keenan. Los tres charlaron animadamente y sus sonrisas dieron cuenta del gran momento que pasaron.

La princesa conversó animadamente con Nico Keenan y Rob Jetten (Foto: Instagram @jettenrob / X)

El encuentro entre el joven atleta de 27 años y la heredera al trono de los Países Bajos causó sensación dadas las raíces que comparte él con la reina Máxima. La imagen revolucionó las redes sociales. “Me encanta porque hoy el novio de Nico Keenan le presentó a Nico a la princesa Amalia, ¿todo va a hacer bien? Me pregunto si hablaron en español”, comentó un usuario de X. En este sentido, otra cuenta agregó: “Amo que Rob le presentó a Nico Keenan a la Princesa Amalia. Codeándose con la realeza el pibe”.

No es preciso saber con certeza si este fue el primer encuentro entre la hija mayor de Máxima Zorreguieta y el deportista argentino que juega en HC Klein Zwitserland, un equipo de hockey profesional con sede en La Haya, Países Bajos. Keenan acompañó a su pareja a varios eventos reales. En abril, por ejemplo, fueron al Banquete de Estado en honor a los reyes de España que se realizó en el Palacio Real de Ámsterdam, del cual participaron la princesa y los reyes de los Países Bajos.

La historia de amor entre Nico Keenan y Rob Jetten

Días atrás, Nico Keenan contó en la TV Pública los detalles de su historia de amor con el líder del partido Demócratas 66 (D66). Reveló que se cruzaban en el supermercado y “me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción. Así que, amor moderno”. Él no sabía quién era, así que le preguntó a un amigo y este le dijo que era un político neerlandés.

El político neerlandés, Rob Jetten, apoyó a su novio Nico Keenan, jugador de Los Leones durante los juegos olímpicos (Foto: Instagram @jettenrob)

“Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, relató y también aseguró que muchos compararon su relación con las de las películas. Sobre el final de la entrevista tuvo unas reflexivas e importantes palabras para los seguidores del deporte argentino: “A mí me llegaron a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.

LA NACION