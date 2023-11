escuchar

Dentro de la industria gastronómica el rol de los camareros es fundamental, ya que tienen que lidiar con los clientes que no siempre son educados. En este caso, ocurrido en España, un grupo decidió irse sin pagar y la decisión del dueño del local generó críticas en redes sociales.

La cuenta de X (ex Twitter) @SoyCamarero publicó lo que ocurrió en un bar español y compartió el mensaje del encargado, en el que comunicaba que los empleados debían pagar lo consumido en la mesa que no cobraron: “Chicos, esta mesa está abierta, se paga con el bote; ayer faltaron 27 € y también se han sacado del bote. Hay que prestar más atención la próxima vez, la mesa la paga el responsable de la zona de la mesa abierta. Para que después no pregunten por qué el bote no sube de 60 €”.

Hacer un “simpa” significa irse sin pagar del lugar, es una expresión típica del país europeo y como bien dice el usuario “hace daño a la empresa y a los trabajadores”. El posteo acumuló 680 mil visualizaciones y más 3500 likes. A su vez, en él se generó un debate sobre si la decisión del encargado fue correcta o se aprovechó.

“Esto no puede ser legal”; “Yo eso lo denunciaba, las propinas no son para el dueño, ni para pérdidas por gente que se va sin pagar, ni para su uso y disfrute”; “El dueño no tiene ningún derecho a repercutir eso en los trabajadores. Han sido víctimas de un delito y, por tanto, no puede suponerles a ellos el coste. Igual que si cuelan un billete falso. Lo suyo es informar al sindicato si lo hay”; “He trabajado muchos años en reparto, y si alguien no me pagaba, el responsable era yo. Si me confundía en un cambio, el responsable era yo, si me colaban un billete falso, el responsable era yo”, fueron algunos de comentarios más destacados de la publicación.

Lleva un año trabajando en Japón, contó cuántos dólares gana por mes y sorprendió a todos

Las redes sociales como TikTok se convirtieron en un vehículo de comunicación ideal para saber en tiempo real cómo viven en otras latitudes del mundo. En este contexto, uno de los formatos que tiene más popularidad en la red social es en el que se entrevista a personas desconocidas por la calle, y se les pregunta acerca de su trabajo y su remuneración económica para compartir una noción con miles usuarios curiosos. Este martes, se hizo tendencia el hashtag “Japón” por el video de un joven camarero que sorprendió a todos con el monto que gana en la ciudad asiática.

La periodista y usuaria de TikTok, Melina Moriatis, reconocida por sus videos en los que consulta a distintas personas cómo se ganan la vida y cuánto es su remuneración mensual, viajó a Japón y se topó con argentinos que viven y trabajan en aquella ciudad. Uno de los entrevistados fue un camarero que sorprendió a todos con el monto que gana cada mes.

La influencer Moriatis compartió el video que luego se viralizó en otras redes sociales. “Esto gana un camarero en Japón”, escribió y en el fragmento un joven, vestido con una remera amarilla y delantal de trabajo, se presentó: “Yo soy de Buenos Aires, más exactamente de José C. Paz, y ahora en noviembre se cumple un año que estoy viviendo acá”. Ante la pregunta de si le costó encontrar trabajo, el joven respondió: “Sinceramente, la primera semana ya estaba trabajando y al mes ya estaba alquilando. Yo estoy pagando 700 dólares al mes”.

Luego se refirió a sus labores dentro del establecimiento gastronómico. “El trabajo es de staff en el restaurante, no es camarero como algunos dicen en Argentina. Acá nos encargamos de ayudar a los clientes, ayudar con las órdenes, limpiar el lugar. Es todo completo. Nos hacemos cargo del restaurante y de la gente que viene”, indicó y dio más detalles de su situación económica: “Yo trabajo 12 horas por día, eso es una realidad. Cinco días a la semana y estoy sacando alrededor de 3.800 dólares al mes ($3.600.000)”.

En la caja de comentarios del video, miles de usuarios evaluaron la situación del camarero y dieron su opinión al respecto. “El 20% de los ingresos en el alquiler. Está mal, pero no tan mal”; “No te olvides que el costo de vida en Tokio es altísimo, hasta para estándares americanos o europeos”; “Gana más plata, pero perdió la dignidad con esa vincha”; “Doce horas es una banda, me bajo”; “Japón es un país hermoso para visitar, no tanto para laburar”; “No es camarero, pero hace lo de un camarero. ¿Qué tiene de malo llamarlo por su nombre?”; “Sería más como un metre, ¿no? Camarero es el que sirve las mesas, o lo mismo una especie de jefe se sala”; “No soy camarero, solo hago tareas de camarero”, fueron algunos de los comentarios.

