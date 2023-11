escuchar

Tras conocer múltiples experiencias negativas en el proceso de conseguir la visa para viajar a Estados Unidos, una tiktoker sentía temor de ir a la entrevista en el consulado para conseguir su documento. Sin embargo, luego de analizar otros casos, se dio cuenta de cuáles son los detalles que podrían llevar a un rechazo por parte del agente.

La usuaria de TikTok, conocida como Goty, tuvo éxito al conseguir su visa de turismo estadounidense en su primera entrevista tras una larga espera de casi dos años desde que inició el trámite. En el tiempo que estuvo en la sala, identificó patrones que hicieron fracasar a otras personas y reveló claves cruciales que podrían haber influido en la decisión de los cónsules.

Según su experiencia, la pregunta sobre el motivo del viaje es fundamental. “Hay personas que inclusive tenían muy buen perfil, que indicaban que ganaban mucho dinero, que tenían buenos puestos… pero se ponían muy nerviosas en esta pregunta”, relató en un clip de su cuenta @got_249. “Yo tenía la certeza, tenía la seguridad en ese momento que me la iban a dar”, compartió la joven que, según sus otras publicaciones, es una experimentada en los viajes internacionales.

De tal manera, para ella el patrón fue claro: aquellos que respondían correctamente, de manera concisa y tranquila, tenían mayores posibilidades de recibir la visa. En contraste, los que contestaban de más, de manera errónea o intentaban convencer al cónsul eran más propensos a enfrentar un rechazo automático.

La revelación de Goty desmiente varios mitos comunes en torno a las entrevistas para la visa de EE.UU., tales como la idea de que los agentes del consulado son malos de antemano. “De hecho, sentí lástima por ellos, porque tenían que escuchar tremendas salvajadas de respuestas. Yo nomás en un ratito, ya quería salir disparada de ahí, pero imagínense estar horas y horas con lo mismo”, contó la mujer.

Es importante señalar que, a pesar de los perfiles aparentemente fuertes, en la mayoría de los casos, las razones del rechazo de algunas personas no son conocidas para los demás solicitantes. “Tú no sabes por qué no le han dado, cada persona es diferente”, advirtió Goty, mencionando una diversidad de motivos por los cuales se pueden denegar visas.

Los consejos para conseguir la visa de EE.UU.

“Respiren, respondan tranquilos, que les van a dar la visa. No se emocionen, no traten de convencer al cónsul de que no van a hacer otra cosa, porque al contrario más bien los perjudica”, aconsejó a los espectadores de su video que lleva más de 2,5 millones de reproducciones en TikTok.

También sugirió estudiar bien el formulario que se entrega como parte del trámite de la visa de EE.UU. porque a veces las personas pueden tener complicaciones para recordar fechas exactas, nombres y lugares. “Si tú no dices lo que has puesto en tu formulario, te niegan la visa, eso es todo lo que hay, no hay más”, sentenció.

Para ilustrar sus recomendaciones, la misma usuaria compartió un segundo video con un ejemplo de cómo fue que ella respondió las preguntas que le formuló el oficial de migración durante la entrevista y aseguró que todo se reduce al arraigo. Es decir, demostrar que hay motivos para regresar al país de origen.

“La primera pregunta que me hicieron fue “¿a qué te dedicas?”, a lo que respondí mi profesión, mi puesto de trabajo y dónde. Luego, me preguntaron “¿cuántos años estás trabajando ahí?”. Le dije literal la cantidad de años. “¿Estado civil?” Soltera, pero comprometida, tal cual, porque sí me voy a casar. Luego. “¿dónde vives?”. Le dije directo dónde… Eso es arraigo”, detalló.