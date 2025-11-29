El electrodoméstico que hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas, según los que más saben

Con la llegada de las primeras tormentas fuertes en la Argentina, también aparecen algunos riesgos habituales que pueden afectar la red eléctrica, como los picos de tensión, las sobrecargas y los rayos que caen sobre el tendido. En estos momentos, ciertos electrodomésticos quedan especialmente expuestos y pueden sufrir fallas difíciles de reparar si siguen conectados. Entre los aparatos más vulnerables se encuentra el televisor, un dispositivo que los especialistas recomiendan desenchufar siempre para evitar daños innecesarios.

Los televisores actuales —en especial los modelos LED, QLED y OLED— cuentan con fuentes internas muy delicadas, pensadas para funcionar únicamente con niveles de tensión constantes. Durante una tormenta eléctrica, ese equilibrio se rompe y la red puede verse afectada por distintos fenómenos que ponen en riesgo su funcionamiento, como:

Subidas repentinas de tensión,

Caídas bruscas,

Impulsos eléctricos de varios miles de voltios tras un impacto de rayo,

Microcortes que hacen reiniciar el equipo.

Los picos de tensión son la principal causa de fallas en televisores y módems durante tormentas

Estos cambios bruscos en la tensión impactan de lleno en las placas electrónicas, la fuente interna y los capacitores del equipo, que pueden quemarse aun cuando el rayo no caiga en las inmediaciones: alcanza con una oscilación intensa en la red del hogar. De hecho, el televisor figura entre los tres dispositivos que más se dañan durante las tormentas, junto con los módems y los decodificadores.

Las recomendaciones de los expertos

Los especialistas en electrónica hogareña coinciden en que, cuando una tormenta viene acompañada de mucha actividad eléctrica, la medida más efectiva para evitar daños es desconectar por completo el televisor, ya que dejarlo apagado con el control remoto no lo protege de las variaciones de tensión. Para minimizar riesgos y resguardar el equipo, recomiendan seguir estos pasos:

Desenchufar el televisor de la red eléctrica.

Quitar el cable HDMI que esté conectado a decodificadores, consolas u otros dispositivos.

Desconectar el cable de antena o de TV por cable, porque también puede conducir picos de tensión.

Es importante tener en cuenta que un solo pico fuerte puede quemar la placa principal del equipo, y las reparaciones pueden representar entre el 40% y el 70% del valor total de un televisor.

Otras cuestiones a tener en cuenta

Los estabilizadores tradicionales suelen dar una sensación de seguridad, pero su capacidad real frente a tormentas eléctricas es limitada. Los técnicos explican que los picos provocados por descargas atmosféricas pueden superar con facilidad lo que estos dispositivos están preparados para tolerar, lo que deja expuestos a los equipos conectados. Por eso, incluso cuando se usan en el hogar, no garantizan una protección efectiva ante variaciones bruscas de tensión.

Los especialistas recomiendan desconectar por completo los dispositivos sensibles Pavel Vladychenko vk.com/altern

Una alternativa más confiable son los UPS de buena calidad o los protectores que cumplen con la normativa IRAM y utilizan varistores, ya que ofrecen un nivel de resguardo mayor. Sin embargo, aun con estos dispositivos, los especialistas subrayan que la medida más segura es la más simple: desenchufar todos los aparatos mientras dure la tormenta. De ese modo se evita que una descarga inesperada llegue a las placas electrónicas y genere daños costosos.

Además del televisor, hay otros equipos del hogar que conviene proteger porque están conformados por componentes muy sensibles: módems, routers Wi-Fi, consolas de videojuegos, equipos de audio y decodificadores de TV. Todos pueden quemarse con un solo pico de tensión, por lo que tomar precauciones a tiempo no solo evita problemas técnicos, sino también gastos elevados en reparaciones y reemplazos.