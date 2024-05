El influencer que saltó al mar desde unas rocas y salvó su vida de milagro

Escuchar

El joven y conocido influencer Gerónimo Arias mostró en su cuenta de Instagram cómo fue su experiencia al saltar desde unas rocas hacia el mar. Sin tener en cuenta el efecto de la marea del agua, el joven se golpeó contra la escollera y raspó parte de su torso, lo que generó preocupación entre sus millones de seguidores.

“Casi no la cuento”, detalló el influencer para dar a cuenta de la gravedad del asunto. En un contenido que duró aproximadamente 30 segundos, Gerónimo decidió adentrarse en esta experiencia que, por segundos, no terminó en tragedia debido a la fuerza del mar que lo arrastró violentamente contra la cadena rocosa, dejándole un severo raspón en la zona abdominal.

A la hora de relatar el suceso, el creador del contenido explicó: “Así fue cómo casi me ahogo tirándome al mar”. Y, en esa misma línea, detalló: “Quise saltar de ahí (mostró la altura del lugar) al agua, pero había muchas piedras de por medio”.

El accidente que sufrió el influencer Gerónimo Arias

Tras meditar la decisión de dar el salto al vacío, Arias sostuvo que “el salto salió bien”, aunque no tuvo en cuenta el constante movimiento que generaba la marea. “Tenía que salir del agua y las olas me tiraban hacia las piedras. Cuando quería salir, la marea me tiraba para adentro. Poco a poco estaba pudiendo, hasta que la marea me golpeó. Vino una ola grande y me estampó contra las piedras”, enumeró el influencer, quien finalmente pudo salir ileso y decidió contarlo en sus redes sociales.

Con 700 mil Me Gusta, el contenido escaló de manera viral en todas las plataformas y los seguidores decidieron dejarle su comentario al respecto. “Literalmente casi morís”; “El nivel de imbecilidad está aumentando cada día”; “No conoces que es el peligro, Gero. Pareces criado en departamento. Me enoja que pongas en riesgo tu vida”; “Te van a cerrar la cuenta por este tipo de contenidos” y “Su nivel de estupidez es sorprendente”, fueron algunas de las menciones que cargaron contra su actitud sobradora.

Quién es Gerónimo Arias

En el mundo de las redes sociales, las personas se convierten en influencer al tener una gran cantidad de seguidores que están al tanto de todos sus movimientos y acciones. En el caso de Gerónimo Arias, su principal actividad es mostrar su físico y cómo realiza ejercicios todos los días.

Nacido en San Luis, el joven empezó a ser una sensación viral al crear el desafío de realizar un ejercicio de dominada adicional cada día del año y así establecer un récord. Uno de sus últimos videos fue en su visita a las Cataratas del Iguazú, donde llevó sus propios elementos y en las pasarelas del lugar decidió seguir con su reto diario.

Con 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el puntano deslumbra con sus contenidos a la comunidad fitness, quienes lo alientan ante cada reel que publica en su feed y le pide, constantemente, que no abandone sus challenges para así motivar al resto de las personas a seguir una vida sana y con actividad física.

LA NACION