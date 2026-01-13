El ingenioso truco viral para volver a meter el cordón en el short o traje de baño

Un ingenioso método se viralizó en las redes sociales y promete ser la solución definitiva a un usual problema veraniego: reintroducir el cordón de un short o traje de baño cuando este se sale. Lo que habitualmente se convierte en una labor que consume tiempo y paciencia, ahora tiene una respuesta práctica y sorprendentemente sencilla al usar solamente una birome.

Esta técnica infalible para volver a colocar los cordones sueltos de prendas de vestir utiliza un objeto tan común como una lapicera. Así, elimina la necesidad de herramientas complejas o habilidades especiales y transforma una tarea tediosa en algo que puede resolverse en segundos. El video viral demuestra un paso a paso claro y accesible para cualquiera.

Con esta técnica se utiliza la birome como guía para introducir el cordón (Foto: X)

La clave de este truco reside en usar la lapicera como guía. El primer paso consiste en tomar uno de los extremos del cordón y colocarlo cuidadosamente dentro de la tapa de la birome. Es fundamental que el cordón quede bien sujeto por la tapa, para así asegurar su fijación durante todo el proceso.

Posteriormente, se introduce la lapicera, con el cordón ya fijado en la abertura del canal de la cintura del traje de baño o short. Con movimientos suaves y controlados, se empuja poco a poco la lapicera a lo largo de todo el pasaje. La rigidez y longitud de la lapicera permiten un guiado eficaz, lo que impide que el cordón se doble o se enrede, el principal obstáculo en métodos tradicionales.

Este recurso es ideal para ser utilizado en cualquier momento en que el cordón de una prenda se haya salido parcial o totalmente. Su rapidez y simplicidad lo hacen perfecto para resolver el inconveniente al instante, sin requerir preparación previa ni conocimientos técnicos. Es una solución inmediata y al alcance de la mano a un problema muy común.

Con este truco casero se soluciona un problema muy común (Foto: Freepik) Vadym Drobot

Una vez que la lapicera recorrió por completo el canal de la cintura, el extremo del cordón volverá a asomarse por la otra abertura. En ese momento, solo resta abrir la tapa de la lapicera y retirarla, lo que deja al descubierto la punta del cordón. A partir de allí, el usuario puede estirar el cordón para equilibrar ambos extremos y volver a anudarlo, dejando la prenda lista para su uso.

La efectividad del truco radica en su ingeniosa combinación de simplicidad y disponibilidad de los materiales. No requiere la compra de herramientas especializadas y aprovecha la rigidez de la lapicera para sortear los obstáculos internos del túnel del cordón, un desafío que otros métodos no resuelven con tanta eficacia. Este enfoque casero y accesible democratiza la solución a un problema que afecta a muchos.

Existen otros métodos conocidos para abordar este mismo problema, aunque quizás no con la misma eficacia. El clásico alfiler de gancho, o imperdible, es uno de ellos: se sujeta el extremo del cordón al alfiler, se cierra y se introduce en el túnel. Otra alternativa utilizar un invisible de pelo, donde el cordón se engancha a esta horquilla y se desliza como guía. Si bien son válidos, el método de la lapicera demostró una superioridad en facilidad de manipulación y velocidad de ejecución, posicionándose como una solución definitiva.