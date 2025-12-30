El truco de la moneda para saber si se cortó la luz en tu casa

Uno de los grandes conflictos que atraviesan los ciudadanos en la época veraniega son los cortes de luz. Debido a las altas temperaturas, los aparatos de refrigeración de cada hogar están encendidos durante gran parte del día y consumen mucha energía. Si a este caso, se le suma que muchísimos otros usuarios toman la misma decisión, el servicio se verá visiblemente afectado, a punto tal de cortarse el suministro eléctrico.

Ante ausencias prolongadas del hogar, sea por vacaciones o algún evento, existe un método preventivo, eficaz y sencillo para determinar si se produjeron interrupciones en el suministro eléctrico que pudieran haber comprometido la conservación de los alimentos en la heladera o el freezer.

Los cortes de luz son cada vez más frecuentes en la ciudad Santiago Filipuzzi

El procedimiento, que solo requiere un recipiente, agua y una moneda, se convirtió viral en las redes sociales y varios influencers mostraron cómo combinar estos elementos para detectar una interrupción forzada del servicio en el periodo donde uno está ausente en el hogar.

Lo primero que se deberá utilizar es un vaso o un frasco de vidrio, el cual se debe llenar hasta tres cuartas partes y luego llevarlo al freezer hasta que se congele por completo.

Los alimentos que se descongelan bruscamente se deben desechar

Una vez que solidificó el contenido del recipiente, se debe situar una moneda sobre la superficie y reingresar el vaso al freezer. Luego de ello, solamente quedará esperar hasta el regreso a la casa donde se develará el misterio si se cortó o no el suministro energético.

Al regresar al domicilio, la ubicación del objeto metálico revelará el estado de la refrigeración durante la ausencia. Si la moneda sigue estando arriba, significa que la luz no se cortó y, por lo tanto, el hielo de la cubetera no se derritió. En cambio, si quedó en el fondo, quiere decir que hubo un corte de luz y se deberá prescindir de los alimentos almacenados.