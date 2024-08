El ingrediente secreto que mejora las papas fritas y las deja más crujientes

Escuchar

Las papas fritas son un complemento ideal para cualquier receta. A pesar de su sencillez a la hora de cocinarlas, algunos expertos tienen secretos para su cocción que las deja más crujientes y las convierten en un verdadero manjar.

Servidas en una fuente de metal, en un recipiente o hasta en el plato donde acompaña por lo general a un trozo de carne, pollo o pescado, los especialistas pusieron el ojo en estos bastones para darles un toque original. Para ello, encontraron en el vinagre un aliado fundamental para darles un toque especial que las hace muy agradables al masticarlas.

El vinagre, considerado un líquido agrio que puede ser empleado hasta para condimentar una ensalada, tiene un pH que provoca que las papas larguen todo su almidón y puedan modificar su conformación a la hora de entrar en abundante aceite para su cocción.

El método que deja las papas fritas más crujientes Unsplash

El proceso que señalan los expertos comienza cuando la persona utiliza su cuchillo y corta las papas en finos -o gruesos- bastones, según su gusto. Una vez que cuenta con la materia prima necesaria, este ingrediente pasa por un recipiente lleno de agua en busca de que liberen el almidón y es ahí donde se debe agregar unas gotas de vinagre para acelerar el proceso.

Por otra parte, el propio vinagre servirá también para que las papas absorban el aceite suficiente y no se sobrecarguen, dejando un gusto desagradable en boca al ser ingeridas.

El paso a paso de cómo dejar las papas fritas crujientes

Utilizar una cacerola o sartén para verter el aceite. Se sugiere cubrir la mitad de la superficie para que las papas fritas no se quemen.

Corta las papas en finos bastones

Poner las papas en un recipiente con abundante agua fría y una cucharada de vinagre. Reposar 10 minutos.

Con el aceite caliente, las papas debe ser sumergidas en el líquido e ir dándolas vuelta una vez que cada lado está dorado.

Colocar las papas en papel absorbente para retirar el exceso de aceite

Además de la fritura, las papas son un alimento versátil que puede cocinarse al horno o hervida. Con diversos usos, el tubérculo es ideal para una receta de invierno como el puchero, acompañada con zapallo y pollo.

A su vez, al horno, las preparaciones adquieren otra notoriedad por el cambio de su gusto. En ese punto, las papas pueden ser un gran acompañante de una carne blanca o roja.

Las papas fritas son un gran complemento para completar un plato Shutterstock

De una y mil formas posibles, las papas encajan de manera perfecta en la palabra complemento al no desentonar en cada una de las preparaciones y, sobre todas las cosas, por la facilidad que tienen para adaptarse. Lo que sí habrá que tener en cuenta es la sazón que reciben para que su sabor no sea intrascendente y no pase de largo, de modo tal que su presencia pueda sentirse y saborearse al igual que los diferentes componentes que completan un plato.

En resumen, las papás fritas, un alimento escogido por la mayoría de los argentinos, encontró una nueva manera de seducir el gusto y el paladar de cada persona o comensal.

LA NACION