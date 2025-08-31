Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

La Fórmula 1 volvió a la acción con el Gran Premio de Países Bajos en el histórico circuito de Zandvoort. La carrera por la 15ª fecha del calendario de la temporada está marcada por la lluvia y por un ambiente ideal para competir, donde Franco Colapinto partió desde la posición 16. A partir del regreso de la competición, también lo hicieron los memes de los usuarios en redes sociales.

Oscar Piastri de McLaren consiguió la pole position para esta carrera y se entusiasmó con seguir en lo más alto del campeonato, en un día que será clave para él. Esta carrera es destacada por ser un circuito difícil, aunque en 2023 fue escenario de la carrera con más adelantamientos en la historia de la F1 (186 adelantamientos).

Colapinto con Alpine buscará sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial. El aliento argentino se hizo sentir en Países Bajos y el pilarense estuvo firmando banderas argentinas en el ingreso al paddock.

Una de las escenas más comentadas en la previa a la carrera fue la particular entrevista que tuvo el periodista Juan Fossaroli con la pareja real de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

¡ESPN CON LA REINA MÁXIMA DE PAÍSES BAJOS!



Fanática de Verstappen pero también alienta a su compatriota, Franco Colapinto, en el #DutchGP.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F7eqlC5mnI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

El entrevistador los retuvo demasiado con las preguntas y las autoridades estaban llegando tarde a una parte del protocolo, por lo que debieron salir del móvil rápidamente. La reacción del comentarista sorprendió a todos y también llegó en forma de memes a las redes sociales, especialmente en X.

Los mejores memes de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

SE PEGÓ HAMILTON, ENTRA EL SAFETY CAR Y FRANCO ACABA DE CAMBIAR LOS NEUMÁTICOS, NO SE PUEDE CREER LOCO QUÉ MALA LECHEEEEE pic.twitter.com/cuFQWiDPJ3 — 43 ★ (@ColapintoFiles) August 31, 2025

y si colapinto hace sus primeros puntos este finde pic.twitter.com/PoD1H9nWOY — Tino (@TinoCLeclerc) August 29, 2025

El humor del público en redes sociales

Lloro con Fossaroli haciendo que el rey y la reina no lleguen a escuchar el himno porque la estaba entrevistando a máxima y preguntándole sobre Franco pic.twitter.com/2hdO3S6utL — mica (@micaxarg) August 31, 2025