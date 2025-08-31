LA NACION

Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino volvió a competir en la Fórmula 1 con Alpine; los fanáticos no pudieron contener el fervor y llenaron las redes sociales de las más ingeniosas fotos y videos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El piloto argentino causó furor en los usuarios de internet, como cada vez que corre (Foto: @_DMS16)
El piloto argentino causó furor en los usuarios de internet, como cada vez que corre (Foto: @_DMS16)

La Fórmula 1 volvió a la acción con el Gran Premio de Países Bajos en el histórico circuito de Zandvoort. La carrera por la 15ª fecha del calendario de la temporada está marcada por la lluvia y por un ambiente ideal para competir, donde Franco Colapinto partió desde la posición 16. A partir del regreso de la competición, también lo hicieron los memes de los usuarios en redes sociales.

Oscar Piastri de McLaren consiguió la pole position para esta carrera y se entusiasmó con seguir en lo más alto del campeonato, en un día que será clave para él. Esta carrera es destacada por ser un circuito difícil, aunque en 2023 fue escenario de la carrera con más adelantamientos en la historia de la F1 (186 adelantamientos).

Colapinto con Alpine buscará sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial. El aliento argentino se hizo sentir en Países Bajos y el pilarense estuvo firmando banderas argentinas en el ingreso al paddock.

Una de las escenas más comentadas en la previa a la carrera fue la particular entrevista que tuvo el periodista Juan Fossaroli con la pareja real de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

El entrevistador los retuvo demasiado con las preguntas y las autoridades estaban llegando tarde a una parte del protocolo, por lo que debieron salir del móvil rápidamente. La reacción del comentarista sorprendió a todos y también llegó en forma de memes a las redes sociales, especialmente en X.

Los mejores memes de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El humor del público en redes sociales
El humor del público en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales
El humor de los usuarios en redes sociales

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. El padre de Colapinto celebró la actuación de su hijo y se emocionó con la "familia" que lo rodea
    2

    El padre de Colapinto celebró la actuación de Franco y se emocionó con la “familia” que lo rodea

  3. Un hombre le robó la gorra firmada a un niño en el US Open, pero el tenista arregló todo unas horas después
    3

    Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y el gesto del tenista cambió la historia

  4. Triunfos clave de los cuatro primeros de la tabla rumbo a los playoffs, aunque el SIC lo saboreó más
    4

    Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación

Cargando banners ...