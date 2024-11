El seminarista que arrasa en TikTok con sus canciones católicas: “No estaba en mis planes, pero parece que sí en los de Dios”

No esperaba que sus videos llegaran tan lejos, pero lo hicieron. Manuel Gradin, de 35 años, se volvió viral en TikTok tras compartir las canciones católicas más populares que suelen entonar durante la misa. El seminarista saltó a la fama cuando publicó su primer tema: “Junto a ti, María”. Y en la actualidad acumula millones de reproducciones y más de 500 mil seguidores. En diálogo con LA NACION, habló sobre cómo es acercar la fe a través de esta plataforma y qué repercusión tuvo tras las publicaciones.

Manuel encontró fuera del aula un modo de acercar la fe a los usuarios de las redes y lo hizo de una forma auténtica: con la música. En su cuenta @manuelgradin publica temas como “Alma misionera”; “En mi Getsemaní”; “Señor de Galilea”; “Aleluya”, entre otras canciones. Incluso, el ambiente donde graba dichos videos son la iglesia o en reuniones con otros curas y compañeros.

Manuel contó que es un seminarista vicentino y empezó sus estudios en 2011, cuando tenía 22 años. Lo cierto es que gracias a la popularidad que ganó, despertó el interés de los usuarios de TikTok y que a diario le agradecen por la música que replica.

En la actualidad ofrece sus servicios en la Iglesia Medalla Milagrosa de la ciudad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. A pesar de sus dotes como cantante, aseguró que no participa del coro eclesiástico y solo lo hace en ocasiones especiales cuando lo requieren.

Manuel Gradin (en el medio) es el seminarista de 35 años que es furor en TikTok por sus canciones católicas (Fuente: Instagram/@manuelgradin)

Sobre la repercusión que causaron sus videos, Manuel explicó la razón de por qué empezó con esta impensada movida: “Cuando hice mi primer vivo en TikTok muchas personas pedían una oración por distintas necesidades e intenciones. Fue entonces cuando por medio de cantos y alabanzas comenzamos a rezar el Santo Rosario”.

Y agregó: “Luego TikTok te da la opción de buscar en el archivo lo que uno grabó. Ahí lo que hice fue recortar las alabanzas y subirlas para que el perfil empiece a tener ese tipo de contenido y seguir escuchando cuando uno lo necesite”. Además, reconoció: “La verdad que no estaba en mis planes hacer esto en esta red social, pero se ve que sí en los de Dios”.

Con cada canción, Manuel toca las fibras más sensibles de las personas, en particular de aquellas que se educaron en colegios católicos. ¿Qué lo llevó a esto? Según dijo, lo inspiró “esa necesidad de Dios que tenemos todos”. Y luego remarcó: “Hay mucho por pedir, mucho por agradecer y me pareció una linda oportunidad para que, así como yo entro y me divierto viendo distintos contenidos, también pueda tener un tiempo para encontrarme con Dios y alimentar mi fe”.

Los comentarios que recibe Manuel de parte de los fieles (Fuente: TikTOk/@manuelgradin)

“Sáname señor con tu espíritu” es el tema que más reproducciones logró: siete millones y medio. Al mismo tiempo, concentró más de 10 mil mensajes en la sección de comentarios por parte de los fieles, quienes aprovecharon para pedir por sus seres queridos que atraviesan momentos complejos de salud. Cabe destacar que este clip está anclado desde 2023 y que todavía sigue acaparando la atención de todos.

En tanto, el “popurrí” de canciones católicas que subió recientemente a su cuenta se viralizó con más de 400 mil reproducciones. Lo cierto es que en cada grabación siempre hace presente una imagen de María, un rosario y una vela encendida. “Todo se transforma con el amor de Dios”; “Me gusta cuando hacés popurrí, levantan el espíritu”; “Me hiciste llorar”; “Me recuerda mi infancia y los campamentos con la capilla. Maravilloso”, fueron las reacciones de los seguidores al respecto.

Ante la nueva realidad de las redes sociales, Manuel reflexionó sobre acercar la religión a estos espacios: “Es un desafío y una bendición. La tecnología permite que el mensaje llegue a personas de distintos lugares y países, incluso a aquellos que tal vez no asistirían a una Iglesia o no suelen rezar o están alejados por diversos motivos. Es una oportunidad para que más personas puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas, sentirse acompañados en sus dificultades y tener un espacio para la oración en su día a día. Los miércoles a las 21.00 h. suelen ser los espacios de oración”.

Por último, dejó un mensaje claro sobre lo que transmiten aquellas canciones: “Creo que estos cantos pueden ser como una pausa en medio de la rutina, ayudándonos a recordar que siempre hay un espacio para Dios, que nos escucha y acompaña constantemente, y que si nosotros lo dejamos nos regala la fuerza y la paz que necesitamos para seguir caminando”.

