El simple consejo para construir una vida plena y exitosa que da un profesor de Harvard
En su nuevo libro, The Happiness Files, Arthur Brooks desafía las ideas convencionales; conocé todos los detalles en esta nota
- 2 minutos de lectura'
La búsqueda de la felicidad es, desde siempre, una de las aspiraciones más universales del ser humano. Por tal motivo, el profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, compartió el consejo más simple para construir una vida plena y exitosa.
En su nuevo libro The Happiness Files, el científico social dio a conocer que, para que una persona logre una realización triunfante, dependerá en gran parte de la predisposición que tenga para tomar ciertos riesgos. En un adelanto al medio CNBC, el experto mencionó que es fundamental “pensar como un emprendedor”, pero “vivir como una startup“.
Para Brooks, el camino hacia una vida de logros implica estar preparado para asumir y manejar los riesgos apropiados, entre los que incluye cambiar de trabajo, de estudio, de vivienda e incluso de pareja.
Sin embargo, el especialista aseguró que, aunque a veces tal desafío puede implicar también altas probabilidades de fracaso, si parece tanto alcanzable como desafiante, entonces la persona sabrá que es lo indicado.
6 recomendaciones para ser feliz, según la psicología
Desde el sitio especializado Psicología y Mente compartieron una guía práctica para ser feliz, entre los que mencionaron al menos seis pasos:
- Conectarse con uno mismo: reflexionar sobre tus valores, deseos y necesidades.
- Aceptar las emociones: reconocer tanto lo positivo como lo negativo.
- Cultivar relaciones significativas: rodearse de personas que te apoyen, inspiren y te hagan sentir valorado.
- Encontrar un propósito y una pasión: actividades que te motiven y den sentido a tu vida es clave.
- Vivir el presente: la felicidad se encuentra al aprovechar el aquí y ahora.
- Aprender a soltar: deja ir rencores, expectativas poco realistas y situaciones que no podés controlar.
*Por Ana Andre
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders
- 2
Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship
- 3
Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open
- 4
Jannik Sinner sufrió más de la cuenta, pero ganó (como casi siempre) y jugará la final del US Open