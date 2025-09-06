LA NACION

El simple consejo para construir una vida plena y exitosa que da un profesor de Harvard

En su nuevo libro, The Happiness Files, Arthur Brooks desafía las ideas convencionales; conocé todos los detalles en esta nota

El Tiempo (Colombia)
La búsqueda de la felicidad es, desde siempre, una de las aspiraciones más universales del ser humano (Foto: IA)
La búsqueda de la felicidad es, desde siempre, una de las aspiraciones más universales del ser humano. Por tal motivo, el profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, compartió el consejo más simple para construir una vida plena y exitosa.

El científico social desafía las ideas convencionales con una simple, pero poderosa, idea
En su nuevo libro The Happiness Files, el científico social dio a conocer que, para que una persona logre una realización triunfante, dependerá en gran parte de la predisposición que tenga para tomar ciertos riesgos. En un adelanto al medio CNBC, el experto mencionó que es fundamental “pensar como un emprendedor”, pero “vivir como una startup“.

En su libro, The Happiness files, el autor revela puntos claves en la búsqueda de la felicidad
Para Brooks, el camino hacia una vida de logros implica estar preparado para asumir y manejar los riesgos apropiados, entre los que incluye cambiar de trabajo, de estudio, de vivienda e incluso de pareja.

Sin embargo, el especialista aseguró que, aunque a veces tal desafío puede implicar también altas probabilidades de fracaso, si parece tanto alcanzable como desafiante, entonces la persona sabrá que es lo indicado.

El camino hacia una vida de logros implica estar preparado para asumir y manejar los riesgos apropiados
6 recomendaciones para ser feliz, según la psicología

Desde el sitio especializado Psicología y Mente compartieron una guía práctica para ser feliz, entre los que mencionaron al menos seis pasos:

  • Conectarse con uno mismo: reflexionar sobre tus valores, deseos y necesidades.
  • Aceptar las emociones: reconocer tanto lo positivo como lo negativo.
  • Cultivar relaciones significativas: rodearse de personas que te apoyen, inspiren y te hagan sentir valorado.
  • Encontrar un propósito y una pasión: actividades que te motiven y den sentido a tu vida es clave.
  • Vivir el presente: la felicidad se encuentra al aprovechar el aquí y ahora.
  • Aprender a soltar: deja ir rencores, expectativas poco realistas y situaciones que no podés controlar.

