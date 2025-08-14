Quién es la tercera en discordia en la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Luego de varias especulaciones sobre distanciamientos y crisis entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, finalmente se confirmó la separación entre ambos tras 17 años juntos y tres hijos en común. Recientemente, el panelista Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) quién es la tercera en discordia por la cual el matrimonio habría decidido poner punto final a la relación.

Pepe Ochoa reveló el nombre de la mujer que conquistó a Demichelis

“Evangelina Anderson confirmó que están separados. Nosotros dimos la primicia ayer, era una data de la cual no podían escapar”, aseguró Ochoa y continuó: “Ellos ya están separados, viven separados, en casas distintas, hay un régimen comunicacional. Pero hay un tema importante”. “¿Hay terceros en discordia?”, preguntó Ángel de Brito, a lo que Pepe asintió.

Stephie sería la tercera en discordia en la relación entre Evangelina y Martín (Foto: Instagram @stephiiemoreno)

El panelista comentó que se trata de parte de él (Demichelis). “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México”, aseveró. Minutos después, reveló el nombre de la mujer y contó cómo comenzó la relación: “No es modelo, hay fotos de ella, es DJ. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica”.

“Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”, reveló.

Cabe destacar que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estaban juntos desde hace 17 años. Ambos se conocieron en Villa Carlos Paz, cuando él la fue a ver a una obra y quedó completamente enamorado. Un año después, la vedette dejó su carrera en Argentina y se mudó a Múnich con Martín porque ya estaba embarazada de su primer hijo, Bastian, que nació en 2009.

Evangelina y Martín con sus tres hijos (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Lola es la segunda hija del matrimonio, que nació mientras la familia vivía en Inglaterra y Martín jugaba en el Manchester City. Emma es la más pequeña de los tres, quien llegó en Alemania, cuando el exfutbolista ya estaba retirado de las canchas. En 2012, atravesaron una fuerte crisis con separación temporal, pero la superaron y, en 2015, Martín le propuso casamiento durante el cumpleaños de Evangelina.

Si bien en los últimos meses se corrían rumores de una posible crisis tras darse a conocer que el técnico habría mantenido un romance con una azafata durante su tiempo bajo la dirección de River Plate, los dos lo habían negado rotundamente. Ahora, tras filtrarse la noticia de una separación definitiva, Evangelina Anderson, que ya está instalada en Argentina, lo confirmó y terminó con las especulaciones.