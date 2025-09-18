El truco casero para eliminar el sarro de la pava eléctrica
La mezcla de agua y vinagre blanco hará que la placa bacteriana desaparezca de este artefacto para calentar líquidos
- 2 minutos de lectura'
El sarro es la placa bacteriana que se acumula en las superficies de distintos aparatos. Su presencia afecta el funcionamiento y es indispensable poder quitarlo para evitar cualquier desperfecto. En el caso de la pava eléctrica, su rendimiento se ve disminuido ante este panorama y obliga a las personas a buscar métodos o técnicas eficientes para quitarlo.
La fórmula recomendada para este tipo de casos es la mezcla entre agua y vinagre. Estos dos líquidos dejan de lado a los productos químicos, que se consiguen en los distintos comercios o supermercados.
Cabe destacar que la aparición del sarro en las pavas eléctricas se da, generalmente, por la acumulación de magnesio y calcio que trae el agua. Con el constante uso, los minerales se van pegando a la superficie y forman una capa porosa que precisa de una rápida intervención.
Lo primero para acercarse a la solución es llenar la pava con partes iguales de agua y vinagre blanco. Tené en cuenta que se deben cubrir bien las zonas donde el sarro quedó almacenado.
El paso siguiente será encender la pava hasta que hierva la preparación. En ese momento, el vinagre relucirá todas sus propiedades para aflojar el sarro. Luego, se deja reposar durante 15 a 30 minutos.
Una vez que la mezcla hizo efecto, se debe tirar y enjuagar la pava para eliminar cualquier resto de vinagre. Acto seguido, llená la pava con agua limpia, herví una vez más y de esta forma tendrás tu artefacto nuevo y listo para volver a ser utilizado.
