La mezcla casera ideal para limpiar las superficies del hogar y dejarlas como nuevas

El vinagre y el bicarbonato de sodio son ingredientes naturales muy populares en la limpieza ecológica del hogar gracias a sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y desengrasantes. Según un artículo publicado en Advances in Biomedical and Health Sciences, el vinagre al 5 % muestra una alta eficacia antibacterial, y su combinación con bicarbonato puede ofrecer una alternativa práctica y sostenible para limpiar y desinfectar diversas superficies. Usar esta mezcla de forma adecuada permite aprovechar las propiedades únicas de ambos ingredientes y lograr una limpieza efectiva.

Además de ser económicos y fáciles de conseguir, el bicarbonato de sodio y el vinagre son ingredientes versátiles que pueden eliminar manchas, neutralizar olores y descomponer la grasa acumulada en distintas superficies. Su uso regular contribuye a mantener un hogar limpio de forma natural, ya que se evita el uso de productos químicos agresivos y se cuida tanto la salud como el medio ambiente.

Esta mezcla cuida tanto la salud como el medio ambiente (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Soluciones efectivas con bicarbonato de sodio y vinagre para la limpieza en casa

El bicarbonato de sodio y el vinagre ofrecen múltiples aplicaciones prácticas para mantener diferentes áreas del hogar limpias y libres de suciedad de manera ecológica. A continuación, algunas soluciones fáciles y efectivas para aprovechar sus beneficios:

Quitar manchas difíciles en la ropa : para manchas de sangre, moho o sudor, aplicar una mezcla de bicarbonato y vinagre directamente sobre la zona afectada antes de lavar.

: para manchas de sangre, moho o sudor, aplicar una mezcla de bicarbonato y vinagre directamente sobre la zona afectada antes de lavar. Limpiar electrodomésticos con residuos : usar bicarbonato y vinagre en microondas, cafeteras o planchas para eliminar suciedad incrustada y restos de minerales.

: usar bicarbonato y vinagre en microondas, cafeteras o planchas para eliminar suciedad incrustada y restos de minerales. Eliminar malos olores de alfombras : espolvorear bicarbonato sobre la alfombra, dejar actuar unos minutos y aspirar para neutralizar olores.

: espolvorear bicarbonato sobre la alfombra, dejar actuar unos minutos y aspirar para neutralizar olores. Desengrasar cocina y baño fácilmente : hacer una pasta con bicarbonato y vinagre para limpiar estufas, fregaderos, azulejos y otras superficies con grasa o manchas.

: hacer una pasta con bicarbonato y vinagre para limpiar estufas, fregaderos, azulejos y otras superficies con grasa o manchas. Desinfectar juguetes de forma segura: sumergir juguetes de plástico o goma en agua con bicarbonato para limpiarlos sin usar productos químicos agresivos.

Cómo usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar

Estas soluciones con bicarbonato de sodio y vinagre no solo mejoran la limpieza del hogar de manera efectiva, sino que también fomentan un entorno más saludable y sostenible. Para obtener los mejores resultados, es importante usar las proporciones adecuadas y evitar mezclas en altas concentraciones que puedan disminuir la eficacia antibacterial.

Por María Luisa Álvarez Mejía