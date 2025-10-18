El truco infalible para limpiar el microondas y eliminar los olores de la comida

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares, pues brinda la facilidad de calentar todo tipo de alimentos y bebidas. Sin embargo, su uso constante puede llegar a ser un refugio para las bacterias. Desde restos de comida que se caen por accidente, hasta la salpicadura más diminuta, puede ser el inicio de la acumulación de microorganismos dañinos. El exceso de grasa en el interior del horno es uno de los problemas comunes que suelen dejarse de lado al momento de limpiar la cocina, así que a continuación te diremos cómo dejar tu microondas reluciente y libre de bacterias.

El uso diario del microondas genera acumulación de bacterias (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo limpiar el microondas fácilmente?

Mantener la cocina limpia es más sencillo de lo que te imaginas si se realiza constantemente y el microondas no es la excepción, ya que desinfectarlo es muy sencillo, solo se necesita agua y jabón. Lo único que debe hacerse es desconectarlo y limpiar el interior con el jabón y un poco de agua, para cerciorarse que haya quedado seco, debe pasarse un trapo limpio al final para retirar el exceso de agua. Por último, deberás dejar que se ventile durante un rato con la puerta abierta. Recuerda tener paciencia con las manchas difíciles de sacar, puedes poner sobre ellas un poco de agua caliente con jabón y dejar que actúe para retirarla con facilidad.

Otro de los trucos caseros más utilizados es el vinagre blanco, pues es otro gran aliado para limpiar el microondas y desinfectar de manera natural.

Mezcla media taza de vinagre con media taza de agua en un recipiente.

Calienta durante cinco minutos hasta que se forme vapor.

Deja reposar unos minutos y limpia con un trapo suave.

El vinagre ayuda a eliminar los residuos de grasa y neutraliza los malos olores sin dejar rastros químicos.

Cómo limpiar el microondas con vinagre y limón

De acuerdo con el sitio especializado El Blog de los Electrodomésticos, otros consejos infalibles para mantener el microondas en buen estado son:

Cubrir los alimentos : al calentar la comida, utiliza tapas especiales para microondas o platos invertidos para prevenir salpicaduras.

: al calentar la comida, utiliza tapas especiales para microondas o platos invertidos para prevenir salpicaduras. Limpieza regular : hacer una limpieza profunda del microondas al menos una vez a la semana evitará que la suciedad se acumule y sea más difícil de eliminar.

: hacer una limpieza profunda del microondas al menos una vez a la semana evitará que la suciedad se acumule y sea más difícil de eliminar. Limpieza inmediata de derrames : en caso de derrames se recomienda limpiar inmediatamente para evitar que los residuos se sequen y se adhieran.

: inmediatamente para evitar que los residuos se sequen y se adhieran. Uso de productos naturales : utiliza vinagre y limón para una limpieza eficaz y segura, estos ingredientes naturales son efectivos para eliminar la suciedad y desinfectar.

: utiliza vinagre y limón para una limpieza eficaz y segura, estos ingredientes naturales son efectivos para eliminar la suciedad y desinfectar. Inspección de piezas móviles: revisa regularmente el plato giratorio y otras partes móviles, asegúrate de que estén limpias y libres de grasa.

Por Dann Silva