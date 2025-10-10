El truco para pelar los huevos duros sin que se rompan
Aunque para muchas personas pueda ser un desafío retirar la cáscara sin que se rompa, existen algunos consejos para hacerlo como todo un profesional
Aunque parezca fácil, preparar correctamente y pelar unos huevos hervidos sin que la clara se quede en la cáscara o queden muy blandos es una tarea de mucho cuidado. Al cocinar huevos se debe tener el agua a temperatura ambiente y que no sobrepase el tiempo de cocción para evitar que se estallen y puedan ser peligrosos. Según el portal Divina Cocina, el huevo debe durar en agua hirviendo alrededor de 10 a 12 minutos.
Laura Giraldo, experta en limpieza y trucos de hogar, explicó una manera muy sencilla, pero efectiva, de quitar la cáscara del huevo sin destruir la clara. Los pasos a seguir fueron:
- Esperar a que los huevos estén duros.
- Con una varilla de cocina sacarlos cuidadosamente.
- En un recipiente con un poco de agua fría, agregar el huevo y sellar con tapa.
- Agitar suavemente hasta que la cáscara se desprenda.
- Realizar el mismo procedimiento con todos los huevos cocidos.
Este truco es efectivo porque al mezclar el agua fría con los huevos recién preparados, la cáscara se ablanda, lo que hace más fácil retirar el huevo sin que se quede pegado.
Truco con bicarbonato para quitar la cáscara del huevo cocido
Este truco es efectivo para ablandar la cáscara del huevo con el fin de que pelarlo sea mucho más fácil. El paso a paso recomendado por la cuenta de cocina Bynadiasafa:
- Con el agua hirviendo agregar una cucharada de bicarbonato.
- Luego poner a cocinar los huevos de 10 a 12 minutos.
- Al terminar, sacar con cuidado los huevos.
- Agregar a un recipiente con agua fría o hielo hasta que se enfríen.
- Para pelar los huevos se debe hacer rodar sobre una mesada suavemente.
- La cáscara saldrá sin dañar la clara del huevo.
Beneficios de desayunar con huevos cocidos
Los huevos son un excelente desayuno por su fuente de proteínas de alta calidad para el cuerpo humano. La página Men’sHealth publicó un listado de los beneficios de consumirlo duro en el desayuno, los cuales son:
- Fuentes de proteínas: la clara y la yema del huevo contienen Ovoalbúmina y Ovotransferrina, los cuales son perfectos para la salud
- Nutrientes: bajos en calorías y altos en nutrientes como la vitamina B12, D, riboflavina y Selenio
- Controla el peso: al ser alto en nutrientes, lo convierte en un alimento ideal para las dietas reguladas
- Salud ocular: son una fuente de luteína y zeaxantina, antioxidantes que promueven la salud de la vista
Por Álvaro Richard Real Martínez
