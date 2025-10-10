Cómo saber si tenés un corazón débil, según un cirujano cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Según analizó la Organización Mundial de la Salud, 19,8 millones de personas murieron por ellas en 2022, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las muertes mundiales. Es por esto que es importante prestar atención a las “banderas rojas” que pueden aparecer y así acudir a una consulta médica a tiempo.

El Dr. Jeremy London, cirujano cardiovascular con más de 25 años de trayectoria con pacientes con enfermedades coronarias en Georgia, Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para crear un video educativo fundamental para concientizar sobre los primeros síntomas que puede tener una persona a la que comienza a fallarle el corazón. Estos individuos que atraviesan una insuficiencia cardíaca son denominados “corazones débiles”, termino coloquial utilizado por los profesionales de la salud para señalar que el músculo cardíaco no bombea sangre eficazmente.

“La insuficiencia cardíaca no significa que el corazón haya dejado de funcionar. Significa que necesita apoyo para que funcione mejor. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en personas mayores”, explicaron desde el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS). A su vez, esta problemática es una enfermedad crónica que tiende a empeorar gradualmente con el tiempo. No tiene cura, pero los síntomas pueden controlarse durante muchos años si son tratados a tiempo.

Ante dolores constantes en el pecho es fundamental realizar una consulta a un cardiólogo (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Aunque la forma más eficaz para detectar problemas cardíacos es acudir al médico y realizarse controles médicos, existen ciertos síntomas previos que pueden ser la señal definitiva para el paciente tome la iniciativa de comenzar a cuidarse. Algunos de los síntomas más comunes de insuficiencia cardíaca que marca London son:

Dificultad para caminar

Incapacidad para acostarse y respirar correctamente. A esto puede sumarse en muchos casos insomnio recurrente por falta de aire.

Piernas y tobillos hinchados.

Cansancio contante durante el día.

Falta de aire después de realizar ejercicio físico.

Sensación de mareos y desmayos.

Tos persistente.

Ritmo cardíaco acelerado.

Dolores de cabeza constantes.

Dolores fuertes en el pecho.

Un cardiólogo reveló los síntomas que tiene una persona con insuficiencia cardíaca

“Todos esos son signos de muchas afecciones cardíacas diferentes y deberían ser señales de alerta”, explicó el Dr. Jeremy London. La forma en que los cardiólogos pueden determinar que estas dolencias están vinculadas al corazón es a través de un ecocardiograma, un estudio diagnóstico que utiliza ultrasonido para obtener imágenes del corazón en tiempo real. También permite evaluar otras características del órgano como el tamaño, grosor de las paredes, forma y sus funciones.

“Se utiliza una pequeña sonda para enviar ondas sonoras de alta frecuencia que crean ecos cuando rebotan en diferentes partes del cuerpo. Estos ecos son captados por la sonda y convertidos en una imagen en movimiento en un monitor mientras se realiza el escaneo”, detallaron desde la NHS. El ecocardiograma mide a su vez “la fracción de eyección”, que es el porcentaje de sangre que se expulsa del corazón con cada latido. “La fracción de eyección media de un corazón sano es del 65 al 70 por ciento. Si la disminución es significativa, podría ser un indicio de insuficiencia cardíaca o de un corazón débil”, remarcó London.