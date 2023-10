El truco secreto para lavar muchos platos con poco detergente

escuchar

Las redes sociales transformaron la forma en que compartimos información. TikTok, una de las plataformas más populares del mundo, se ha convertido en uno de los espacios obligados del entretenimiento, pero también resulta la cuna de millones de secretos y de consejos para la vida cotidiana.

Precisamente, en el último tiempo, se viralizó un truco que ha capturado la atención de los usuarios con una propuesta revolucionaria acerca de la forma en la que se lavan los platos. Se trata de técnica ingeniosa para enfrentar el lavado de una gran cantidad de vajilla, de cubiertos y de ollas con una mínima proporción de detergente.

Son muchos los que no disponen de lavavajillas en sus casas, algo que supone un enorme esfuerzo de voluntad y de tiempo cuando se debe afrontar esta tarea después de una juntada familiar o de una reunión entre amigos.

Por este motivo, la usuaria española de TikTok, Gemma Cubelos (@cubelosg), reveló un truco para ahorrar tiempo y detergente cada vez que lavamos los platos. Y es que, en lugar de colocar producto en cada recipiente, la joven tiene una mirada completamente diferente y, al parecer, muy eficaz para realizar esta actividad doméstica.

Gemma explicó que en su hogar conviven seis personas, por lo que la tediosa tarea de lavar numerosos platos se repite a diario. Inquieta por resolver este problema, tuvo una idea para acelerar el proceso.

En principio, tal como explica el clip viral, se debe colocar el detergente en una cubetera de hielo y meterla en el freezer para que el producto se vuelva sólido. Luego, antes de comenzar a lavar la vajilla, se toma un cubito de jabón congelado, se abre la esponja por la mitad y se lo deja adentro. Al mojarlo, se derrite y, como consecuencia, comienza a salir la espuma suficiente para alcanzar a fregar una buena cantidad de platos.

Esta técnica simplifica el proceso y permite que el lavado de restos de comida sea menos desalentador, además del ahorro en productos de limpieza. “Lo aprendí de la bisabuelita de mi vecina. Un saludo, jefa”, escribió la usuaria en la descripción del video que acumuló un millón de visitas, más de 16 mil likes y una marea de comentarios de usuarios fascinados con el curioso método.

Aunque no todos se manifestaron a favor y hasta se formó una minoría a la que no le terminó de cerrar la propuesta que también fue criticada: “Y yo con una gota me sobra espuma para lavar los platos de cinco casas más”, comentó una usuaria. “Es un derroche de jabón, la esponja está para tirarla”, agregó otra.

El truco ofrece una alternativa para aquellos aún más preocupados por cuidar el bolsillo y el tiempo. El procedimiento con la cubetera de hielo es el mismo que el anterior con la diferencia de que, en este caso, se utiliza detergente mezclado con agua para rellenar el recipiente. De esta manera, al requerir una cantidad mínima de jabón con un enjuague más rápido, es posible reducir significativamente el tiempo que se dedica a esta actividad.

LA NACION