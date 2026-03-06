El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, representa una jornada global de reclamo por la paridad de género y la defensa de los derechos femeninos. La fecha tiene su origen trágico en 1908, cuando 129 trabajadoras textiles murieron en un incendio dentro de la fábrica Cotton de Nueva York, luego de que el dueño cerrara las puertas ante una huelga por mejoras salariales y reducción de la jornada laboral. En el marco de esta conmemoración histórica, que busca visibilizar las problemáticas y desigualdades que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo, resuena con particular fuerza una frase acuñada en el siglo XIX por la escritora estadounidense Emily Dickinson: “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”.

Esta sentencia se convirtió en un emblema para los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos. Según destaca Amnistía Internacional, la cita recuerda que el silencio fue impuesto a las mujeres como norma durante siglos, y que figuras como Dickinson desafiaron los roles tradicionales de género al cuestionar la idea de que debían limitarse a un papel secundario en la sociedad. Ponerse de pie, en el contexto del 8M, significa decir que no y también que sí de manera oportuna, establecer límites claros, sostener las decisiones frente a la mirada adversa y buscar el lugar que se quiere ocupar. Representa la grandeza interior que debe ser descubierta para construir un mundo justo e igualitario.

La frase de Emily Dickinson sobrevive en el siglo XXI y tiene cada vez más fuerza en la lucha femenina Archivo

Emily Elizabeth Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. A pesar de crecer en una época con severas restricciones para el género femenino, recibió una profunda educación durante siete años en la Academia de Amherst. Allí estudió literatura, historia, matemáticas, biología y latín. Posteriormente ingresó al Seminario Femenino de Mount Holyoke, institución de la que se apartó al advertir que la estricta vida religiosa calvinista no le interesaba, convirtiéndose en una de las pocas alumnas no convertidas del centro.

A medida que crecía, la autora optó por un confinamiento voluntario en la casa paterna, un estado al que ella misma llamaba su prisión. A partir de 1861, comenzó a rehuir de las visitas y adoptó la extraña costumbre de vestir únicamente de blanco. Nunca se casó y mantuvo la mayor parte de sus relaciones a través de extensa correspondencia. Entre sus amistades destacó su cuñada, Susan Huntington Gilbert, con quien mantuvo un profundo vínculo sentimental a lo largo de su vida. El volumen literario Cartas de amor a Susan reúne más de 200 misivas enviadas a quien fue su amiga, amante y confidente, que evidencia una faceta afectiva censurada en las primeras publicaciones póstumas de su obra lírica.

La popularidad de la frase llegó al punto de ser utilizada para la venta de varios productos, como remeras FEM

A pesar de su encierro físico, Dickinson poseía una mente expansiva, ya que durante su reclusión produjo una obra monumental de casi 1800 poemas, aunque en vida apenas llegó a publicar una docena. Esto ocurrió porque se negó rotundamente a adaptar sus escritos a las reglas convencionales vigentes. Cuando figuras literarias como Thomas Wentworth Higginson le sugirieron cambios para hacer su obra publicable, ella los rechazó para no perder su identidad ni su voz original. Sus versos se caracterizaban por presentar líneas cortas, rimas imperfectas, ausencia de títulos y una puntuación única que desafiaba cualquier canon establecido de la época.

Tras su muerte el 15 de mayo de 1886, a los 55 años, su hermana menor Lavinia Dickinson ingresó a su cuarto y descubrió un baúl que guardaba más de 40 volúmenes encuadernados a mano y miles de poemas escritos en trozos de periódicos. Aunque la autora norteamericana había pedido formalmente que quemaran todos sus papeles, Lavinia decidió preservar el material y reveló al mundo literario la enorme amplitud de su genialidad oculta.

En 2016 se estrenó la película Historia de una pasión, donde Cynthia Nixon interpretó a Emily Dickinson Archivo

En la Argentina, la difusión de su inmenso trabajo literario cobró una enorme relevancia gracias a las impecables traducciones elaboradas por la aclamada autora local Silvina Ocampo, quien versionó directamente al idioma español casi 600 poemas de la artista norteamericana, con lo que logró trasladar su extrema complejidad lírica, su entonación, su cadencia y profundo misterio a todos los nuevos lectores literarios contemporáneos.