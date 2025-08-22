Empezó a arreglar cosas del hogar con herramientas de su abuelo y ahora es una estrella de YouTube por sus particulares tutoriales

Si algo demostraron las redes sociales hasta el momento es que el público premia a las buenas ideas y a las personas que se muestran como son. Diego Aguilar, un licenciado en administración de empresas de 48 años oriundo de Villa Carlos Paz, Córdoba, transformó su pasión por la restauración y la reutilización de objetos en un fenómeno digital que cautiva a miles de personas. Su éxito en YouTube, donde cosecha más de 629 suscriptores, es tal que la misma plataforma lo contactó para capacitarlo y ubicarlo como uno de los creadores de contenido más importantes dentro de su rubro.

Con una trayectoria de seis años en la generación de videos, Aguilar se consolidó como una voz influyente en el ámbito de la creatividad y el reciclaje en Internet. Con su gusto por hacer manualidades y su preocupación por evitar los residuos innecesarios, logró crear objetos únicos que tienen una segunda vida útil y que impulsan a que más gente se anime a replicarlo en sus casas. “Traté de mezclar mis ganas de hacer con dar un mensaje que nos aporte a todos”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Diego muestra en sus redes sociales su pasión por las motos (Foto: @diegorecycla)

Su proyecto se inició por una necesidad personal de equilibrar su vida profesional con una expresión más tangible de su creatividad. Aguilar, que actualmente trabaja en una compañía que posee bicicleterías, sostuvo que a veces en los trabajos “todo es intangible, es todo que como que no tocas nada, no sentís físicamente nada, es todo virtual”. Esta falta de contacto con lo material en su día a día laboral lo impulsó a buscar una vía para canalizar su ingenio en algo concreto. “Tenía como una necesidad de canalizar esa creatividad en algo físico y así empezó un poco la idea”, explicó.

Esta inclinación por el trabajo manual y la restauración viene como herencia de su abuelo, que era carpintero, del que heredó las herramientas. “Yo toda mi vida hice este tipo de restauraciones, un poco por necesidad y otro poco por familia. Fui juntando lo que todos querían tirar, arreglándolo, restaurándolo y guardando esos recuerditos”, relató.

El salto al mundo de las redes sociales surgió de su propia experiencia como usuario. Se reconoció como “un gran consumidor de tutoriales”, por eso buscó la posibilidad de contribuir a los demás en Internet. “Aprendo mucho, me divierto, me entretengo con lo que veo y pensé que yo también podía aportar mi granito de arena”, dijo al respecto.

Diego recuperando desechos de manera sorprendente

El mensaje de Diego en sus videos es contra la cultura del descarte, por eso promociona la reutilización como una alternativa. “Lo más fácil es agarrar contratar un volquete, tiras todo ahí y te olvidas. Pero esa basura ese va un basurero municipal, va a contaminar”, alertó. Su trabajo, entonces, trasciende la mera restauración para convertirse en una declaración de principios. “Traté de mezclar mis ganas de hacer con dar un mensaje que nos aporte a todos”, subrayó.

Un ejemplo elocuente de su filosofía es la transformación de un disco de freno de bicicleta en un juego de cuchillos, que fue muy bien recibido por sus seguidores. “No creo que tirar sea la solución, por eso le doy rienda a la creatividad”, sostuvo y bromeó: “Ese disco terminó transformándose en algo divertido, quizá útil, quizá no, pero ya me entretuve un buen rato haciéndolo”.

La actividad de transformar objetos descartados se convirtió para él en una forma de “desconexión” y un ejercicio mental estimulante. “Me entretiene muchísimo usar la cabeza, ver un objeto que era descarte y decir: ¿qué hago con esto? ¿Qué vuelta le puedo dar para que quede algo útil, algo lindo y algo único?”, explicó. Esta búsqueda de soluciones creativas para los objetos de descarte le permite generar “piezas únicas”, un aspecto que destaca de su trabajo artesanal.

Una caja reciclada gracias al ingenio del creador de contenido

La repercusión de su trabajo en las redes sociales superó sus propias expectativas, ya que algunos de sus videos alcanzaron hasta las ocho millones de visualizaciones. “Es muy lindo, la verdad que eso también se vuelve parte de toda esta experiencia”, comentó. Más allá de los números, lo que más valora es la capacidad de inspirar a otros. Su contenido se transformó en “entretenimiento motivacional”, según lo definió. “Yo trato también de usar recursos que tenga todo el mundo, si yo puedo, vos también podes”, aclaró.

A pesar de su éxito, Diego Aguilar mantiene un equilibrio entre su pasión por las redes y su carrera profesional. “Trabajo como creador de contenido de YouTube y tengo sponsors en Instagram”, confirmó. Sin embargo, no abandonó su empleo en administración de empresas. “Me gusta mi relación laboral, tengo libertad total, puedo ir cuando quiero, me encanta ir a trabajar a la empresa porque junto con los muchachos y hablamos cosas. La creación de contenido es una labor muy solitaria”, admitió.

Un cuchillo viejo restaurado gracias a su empeño

Sus videos, que tienen una edición muy particular, ya que mezclan chistes, humor gráfico y sonidos, son fruto de un conocimiento “autodidacta”. “Fui evolucionando, sobre todo en los estilos de storytelling para poder plasmar y para poder mostrarme como soy”, explicó. El desafío más grande, sin embargo, no fue técnico, sino personal: “Eso fue lo más difícil: animarme a ser Diego y a plasmar mi estilo personal”.

Su dedicación y el impacto de su contenido no pasaron desapercibidos para la plataforma YouTube, que lo seleccionó para capacitaciones en 2023 y 2024 para la confección de Shorts, además de mantener un contacto permanente con él. “Me dieron diferentes capacitaciones para que pueda mostrar lo que me gusta hacer, cómo me gusta hacerlo y que la gente lo pueda recibir bien, me fueron ayudando a pulir un poco ese estilo”, concluyó Aguilar, cuyo canal suma unos 645 videos y más de 216 millones de vistas.