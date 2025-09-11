Su novio la descubrió en plena infidelidad porque se olvidó de apagar la ubicación del celular y el momento se viralizó

Un insólito video se viralizó en las últimas horas y produjo la carcajada de miles de usuarios en las redes sociales. En el clip, se ve cuando una joven se da cuenta que su pareja descubrió su infidelidad porque se olvidó desactivar la ubicación de su celular. Entre llantos, la chica cuenta lo sucedido mientras sus amigas la grababa y se ríen de la situación.

Aunque suene increíble, Anto -según el nombre que dicen en el video- fue descubierta de trampa por no tener en cuenta que su pareja podía rastrear sus movimientos desde el teléfono. Al romperse la mentira, la joven no pudo contener las lágrimas frente a sus amigas, quienes trataban de consolarla con métodos poco ortodoxos. Sin embargo, al final, la protagonista lanzó una broma que descomprimió la situación.

La publicación del video planteó un debate sobre las infidelidades en la actualidad (Captura: @lamafiadetaller)

El video fue subido a la cuenta de TikTok @lamafiadetaller y ya llegó a unos 3,2 millones de reproducciones. En las imágenes, se ve a la chica llorar y sostener su celular en la mano, vestida con campera de cuero, como si recién volviese de salir. “POV: tu amiga se olvida que está de novia y no apaga la ubi”, escribió la usuaria que subió el clip, que describió cómo fue que se dio este particular suceso.

“Anto, ¿por qué llorás si vos lo c###?“, le preguntó una de las amigas, entre risas, a la joven infiel, que no hacía otra cosa que llorar y mirar el dispositivo. Finalmente, la chica se cansó de la situación y lanzó: “Bueno, dame la campera me voy con el otro”. De esta manera, se creó una situación viral que se será recordada por su grado de tristeza y humor al mismo tiempo.

Aunque los detalles sobre cómo se dio la infidelidad y cómo fue descubierta siguen sin estar claros, el video todavía circula masivamente en la plataforma. Mientras algunos usuarios reclamaron un “story time” para conocer la versión completa, otros creen que todo pudo tratarse de un malentendido, ya que el clip carece de contexto suficiente.

Por lo pronto, el episodio derivó en una discusión en redes sociales sobre cómo se configuran los noviazgos en la actualidad y qué rol cumple el celular dentro de los vínculos. También hubo espacio en los comentarios del video, que superaron los 3400, para debatir sobre la infidelidad y la diferencia entre varones y mujeres a la hora de ser descubiertos.

El debate en los comentarios

Entre los mensajes destacados hubo quienes cuestionaron a la chica, mientras que otros salieron a apoyarla. “Grosa, ídola, máster”, opinó una usuaria mostrando su aval para el accionar de Anto. “¿Pero no es más fácil dejar a tu novio y listo?“, preguntó otra en desacuerdo con el manejo de la situación de la chica.

Encendido ida y vuelta en el posteo

“Como les duele cuando una mujer lo hace”, escribió una joven, refiriéndose a las diferencias de género en estas cuestiones. “Infieles cuando sus acciones tienen consecuencias”, describió otra chica junto con emojis de llanto.