13 años después, encontraron un avión que había desaparecido del radar

La aerolínea Air India encontró un avión de pasajeros Boeing 737 que estuvo desaparecido desde 2012. Pero, en medio del insólito hallazgo, decidieron venderlo para desprenderse del mismo luego de 43 años.

Tras haber sido privatizada en 2022, Air India quedó en boca de todos al dar a conocer una noticia de lo más sorpresiva: habían encontrado un avión que estaba perdido desde 2012. Sin saberlo, la aeronave estuvo en un aparcamiento remoto del Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, por lo que quedaron obligados a pagar casi U$S120 mil para cubrir las tasas de estacionamiento acumuladas.

Así, a mediados de noviembre de 2025, la aerolínea vendió el Boeing 737-200 a Bangalore International Airport Ltd, la sociedad anónima que posee y opera el Aeropuerto Internacional Kempegowda. Si bien no se reveló el monto pagado, se sabe que va a ser utilizado como una herramienta de entrenamiento para ingenieros de mantenimiento y tripulación, ya que el avión no puede volver a quedar operativo para volar.

Así estaba en Boeing 737-200 abandonado de Air India The Telegraph India

Al respecto, Campbell Wilson, director ejecutivo y director general de Air India, explicó el descubrimiento en un mensaje a sus empleados: “Si bien deshacerse de un avión viejo no es inusual, este sí lo es, ¡ya que es un avión que ni siquiera sabíamos que teníamos hasta hace poco!”.

La historia de esta aeronave, matriculada como VT-EHH, se remonta a septiembre de 1982, momento en el que fue entregada a Indian Airlines. Tras su arrendamiento a Alliance Air en 1998, regresó a Indian Airlines como carguero en 2007, antes de ser absorbida por Air India tras la fusión de ambas aerolíneas ese mismo año; desde entonces se encontraba fuera de servicio.

Con respecto a su desaparición, Wilson la justificó de la siguiente manera: “Muchos años antes de la privatización, esta aeronave había sido desmantelada para operar para India Post y se omitió en muchos documentos. Con el tiempo, se perdió de la memoria y solo salió a la luz cuando nuestros amigos del Aeropuerto de Calcuta nos informaron de su presencia en un aparcamiento remoto y nos pidieron que lo retiráramos. Tras verificar que efectivamente era nuestro, lo hemos hecho, ¡y con ello hemos sacado otra vieja telaraña de nuestro armario!”.