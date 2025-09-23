Encuentran el fósil de un ciervo que vivió hace 200.000 años en San Pedro

Esta semana, el Museo de Paleontología de San Pedro informó del hallazgo de un resto óseo que perteneció a un tipo de ciervo que habitó las llanuras de la actual provincia de Buenos Aires hace 200.000 años. En comunicación con LA NACION, el director de la entidad, José Luis Aguilar, dio detalles del descubrimiento y de la especie de cuadrúpedo extinto.

La ciudad bonaerense y sus espacios colindantes suelen ser noticia a menudo, debido a los trabajos de paleontología que se emprenden allí y donde se sustraen vestigios de material genético de fauna y flora que reinó en el pasado esta región de la Argentina.

Este fósil perteneció a un animal que ocupó parte de la provincia de Buenos Aires y el centro de la Argentina (Fuente: Gentileza Museo de Paleontología de San Pedro)

En un reciente trabajo de expertos del museo, recuperaron la cornamenta de un ciervo extinto del género Antifer. Se trata de un animal de tamaño mediano -que oscila lo grande- que se extinguió a principios del Holoceno.

Según notificaron, esta es la segunda vez que en el yacimiento de Campo Spósito, en el sector Bajo del Tala, se descubrió un elemento del ciervo Antifer. En la expedición participaron Jorge Martínez, Alexis Celié, Augusto Moleón, Julio Simonini y José Luis Aguilar.

El fósil fue hallado en el yacimiento de Campo Spósito, en el sector Bajo del Tala (Fuente: Gentileza Museo de Paleontología de San Pedro)

Desde el museo de San Pedro reconocieron que el equipo tenía sospechas de la presencia de esta especie prehistórica en la zona. “Sus restos siempre fueron difíciles de encontrar en el norte de Buenos Aires. En este caso, el fósil hallado es un fragmento basal de una cornamenta, con la roseta de inserción que la fijaba al cráneo del animal”, describió Aguilar.

El Antifer poseía cornamentas algo aplanadas lateralmente, con marcadas estrías longitudinales en relieve (características que facilitan la identificación de este ciervo). Este fragmento se recuperó junto a restos de perezosos y armadillos gigantes, caballos fósiles, camélidos prehistóricos y otras especies de ciervo común que habitó la región.

Sobre la importancia de este hallazgo, remarcó: “El estudio de los fósiles nos enseña sobre la gran diversidad de fauna que vivió en la llanura pampeana prehistórica durante el Pleistoceno. La zona de San Pedro, específicamente, fue un gran vergel de vida, con animales impensados para nosotros caminando por acá. El hallazgo de piezas como esta son la prueba tangible de esa gran diversidad biológica”.

El Antifer fue un tipo de ciervo que se extinguió durante el Pleistoceno y principios del Holoceno (Fuente: Gentileza Museo de Paleontología de San Pedro)

El doctor Germán Gasparini, investigador de CONICET, Jefe de Trabajos Prácticos en Zoología III Vertebrados de la FCNYM, UNLP y Jefe de Sección en la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, trabajó en el análisis del Antifer.

Gasparini explicó cómo llegó aquel animal hacia el territorio que hoy se concibe como la provincia de Buenos Aires: “Los Cervidae son ungulados terrestres de pequeño a relativamente gran tamaño y constituyen una de las familias de Artiodactyla que ingresó a América del Sur en el Pleistoceno temprano, durante el evento conocido como ‘Gran Intercambio Biótico Americano’”.

Acerca del Antifer, el especialista mencionó que se trató de un género extinto de la familia Cervidae. Está representado por dos especies de tamaño mediano a grande, Antifer ensenadensis y Antifer ultra. El género habitó en la Argentina, sur de Brasil, norte de Uruguay y centro de Chile, desde el Pleistoceno temprano hasta el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano.

El fósil hallado es un fragmento basal de una cornamenta del ciervo Antifer, extinto hace 200.000 años (Fuente: Gentileza Museo de Paleontología de San Pedro)

Gasparini explicó que los cérvidos tenían preferencias por ambientes cálidos, próximos a humedales, con vegetación de tipo arbustiva. Su dieta era herbívora.

“Hacia el final del Pleistoceno y principios del Holoceno se produjo un importante evento de extinción masiva. Durante este intervalo, todos los megamamíferos (en sentido estricto, los herbívoros de más de una tonelada) y el 80% de los grandes mamíferos (de más de 45 kg) se extinguieron en el subcontinente sudamericano. Estos ciervos de tamaño mediano a grande, pertenecientes al género Antifer, se vieron afectados por este evento de extinción”, concluyó el experto.