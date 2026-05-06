Río Negro: el yacimiento de dinosaurios que empezó con el hallazgo fortuito de un vecino y hoy revoluciona al mundo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un relevante hallazgo de fósiles en Río Negro dio lugar a una campaña internacional que podría ayudar a reconstruir la dispersión de muchos linajes de dinosaurios. Los restos corresponden a saurópodos y terópodos, así como a reptiles marinos y tortugas, y fueron encontrados en una cantera cercana al Lago Pellegrini, en Cinco Saltos.

“El hallazgo es importante porque Cinco Saltos tiene una fauna antigua muy importante a nivel internacional. Durante el último período en el que vivieron los dinosaurios, en esta zona habitaron formas muy peculiares, que ayudan a reconstruir la dispersión de muchos linajes de dinosaurios”, contó a LA NACION el paleontólogo Jorge Meso, que trabaja en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, Conicet) en General Roca.

Y continuó: “En ese intervalo de tiempo se dieron algunas dispersiones intercontinentales, es decir, animales que migraron, dando lugar a formas endémicas que habitaron solo esta región”. En ese sentido, Meso indicó que podrían dar con nuevas especies de dinosaurios.

El palentólogo Jorge Meso, becario posdoctoral de Conicet en General Roca

En 2024 un vecino descubrió en las bardas de la localidad de Cinco Saltos restos fósiles que resultaron ser de un saurópodo de unos 70 millones de años de antigüedad. Los saurópodos fueron dinosaurios herbívoros caracterizados por tener cuello y cola larga, además de miembros columnares (como los de los elefantes). Dominaron ampliamente los ecosistemas continentales mesozoicos hasta su desaparición, a finales del Cretácico.

Un grupo de saurópodos conocidos como titanosaurios está bien representado por numerosos hallazgos realizados en nuestro país desde fines del siglo XIX, e incluye a las especies de mayor tamaño que hayan pisado la Tierra. En este caso, los expertos recuperaron en el Lago Pellegrini costillas, vértebras caudales y sacras, así como una fíbula (peroné) de saurópodo.

Asimismo, identificaron una falange, una vértebra sacra y diversos dientes de terópodos, dinosaurios carnívoros bípedos. Los científicos también hallaron una vértebra cervical que pertenecería a un reptil marino denominado plesiosaurio. Esos reptiles vivieron durante el Mesozoico, entre 250 y 66 millones de años atrás: tenían cuerpos anchos, contaban con cuatro miembros transformados en aletas y, en muchos casos, un cuello largo con cabeza pequeña.

El hallazgo de restos de tortugas, cocodrilos y pequeños invertebrados en la misma zona permitirá a los investigadores revelar cómo era el ambiente en aquel momento. Buena parte del material encontrado está desarticulado, ya que en el pasado el escenario presentaba ríos importantes y planicies de inundación. De hecho, la región del interior de Río Negro se hallaba cubierta, hace 70 millones de años, por muchos metros de agua: así era el paisaje cuando se produjo la misteriosa desaparición de dinosaurios y plesiosaurios. La excavación en Cinco Saltos supera los 2 metros de profundidad.

Paleontólogos trabajan en el sitio de excavación cerca de Cinco Saltos

La importancia del hallazgo, la posibilidad de dar con nuevas especies de dinosaurios y el trabajo de análisis que los expertos tienen por delante revolucionan por estas horas el mundo científico. La denominada Campaña Cretácica Lago Pellegrini forma parte de un proyecto en conjunto entre la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de Córdoba.

A la vez, participan expertos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de la Fundación NoThos y, a partir de una alianza inédita, la Universidad China de Hong Kong. En suelo rionegrino se encuentra Michael Pittman, que se especializa en la evolución de los dinosaurios, en particular los orígenes de las aves y el vuelo, así como las técnicas de imagen de fósiles y la biomecánica evolutiva de los vertebrados. Pittman dirige el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Hong Kong.

Lo cierto es que aquel hallazgo casual realizado por un vecino hace dos años derivó en una campaña de rescate de fósiles y hoy una veintena de expertos aún siguen recuperando material invaluable en ese lugar. La idea es profundizar la búsqueda en el sitio de excavación y explorar nuevas áreas que presentan un gran potencial paleontológico.

En tanto, en el laboratorio, los especialistas buscarán decodificar el árbol genealógico de los dinosaurios hallados para saber cómo se dispersaron a lo largo de los continentes. El paleontólogo Marcos Becerra, uno de los jefes de la campaña, afirmó: “Cinco Saltos es un área con un potencial muy grande. No solo buscamos un hueso aislado, sino dinosaurios y otros animales del Cretácico que nos permitan reconstruir un ecosistema de hace 70 millones de años”.