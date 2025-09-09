Emerge de las profundidades del mar Tirreno un casco romano intacto, “una rareza” del uniforme militar

Esta semana, el mundo de la arqueología volvió a ser noticia tras el hallazgo de un casco militar de la época romana que perteneció presuntamente a un soldado en funciones hace más de 2000 años. El contexto de su uso habría sido en medio de la batalla por las Islas Egadas. El descubrimiento se atribuyó a un buzo frente a la costa de Sicilia, en Italia.

La Sociedad para la Documentación de Sitios Sumergidos (SDSS) comunicó esta noticia mediante sus canales oficiales. Se trata de una organización sin fines de lucro que estudia el lecho marino en el límite que circunda a la isla italiana. En particular, sobre el archipiélago de las Egadas, en el cual lleva a cabo un proyecto para investigar el sitio que alguna vez cobijó una gran batalla naval.

El casco de bronce sobrevivió a la batalla de las Islas Egadas en el 241 a.C, en plena expansión del Imperio Romano (Fuente: SDSS)

En el marco de la expedición rutinaria, un buzo sustrajo del fondo del mar un casco de bronce de estilo Montefortino, junto con sus carrilleras. Se especula que se originó en el 241 a.C y está en perfecto estado de conservación, lo que sorprendió a los expertos e historiadores.

El consejero de Patrimonio Cultural e Identidad de Sicilia, Francesco Paolo Scarpinato, dijo: “Este casco es uno de los más bellos y completos jamás recuperados. Es un descubrimiento que no solo amplía nuestra comprensión histórica de la Batalla de las Egadi, sino que también eleva la posición de Sicilia como guardiana de un patrimonio mediterráneo único. El éxito de la operación ha sido posible gracias a una colaboración internacional”.

Dicho descubrimiento se acopló a otros anteriores que resultaron con éxito en el área y otros yacimientos marinos circundantes. Entre los elementos que se rescataron también se encontró una empuñadura de bronce de un “pecio del banco de peces”, datada mucho después de la batalla, en el siglo V d.C.

El caso ce bronce está intacto y apareció junto a sus carrilleras (Fuente: SDSS)

Los expertos destacaron las carrilleras del casco, que son “auténticas rarezas”. Esto permitirá comprender a fondo las técnicas de fabricación de los uniformes militares del principio del Imperio Romano, en pleno período de expansión.

El casco fue puesto en un proceso de restauración, con el que se pretende conservarlo para la exposición pública. Este elemento estaba cubierto de sedimento marino, al igual que otros 30 objetos, entre herramientas y armas, por lo que tuvieron que ser sometidas a un escáner de tomografía computada.

Batalla de las Islas Egadas

Este conflicto marino fue uno de los hechos más importantes y preponderantes del principio del Imperio Romano, cuando desde Roma partieron hacia las Islas Egadas y a lo que actualmente es Sicilia, con el fin de acabar con los cartagineses. Allí se libró en 241 a.C una guerra brutal que contempló la participación de 500 barcos y 100.000 soldados.

En el lecho marino se encuentran los restos de barcos, armas y elementos de uso cotidiano militar por parte de ambos bandos. Dicho yacimiento submarino es el único de este tipo en el mundo, de ahí su valor de patrimonio histórico y cultural.

Así es la expedición en el mar Tirreno frente a las costas de Sicilia

Se trata de un área a 80 metros de profundidad y que concentra 10 km cuadrados de perímetro en un desierto arenoso salpicado por afloramientos rocosos bajos. Cada año los buzos obtienen información sobre la construcción de los navíos que les dieron el éxito a los romanos.

Desde 2021 que inició la expedición en diferentes puntos del mar siciliano, se sustrajeron 1200 ánforas, armaduras, accesorios de barcos y muchos otros materiales bélicos.