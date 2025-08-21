Encuentran los restos que serían de “Lancelot”: estaban enterrados debajo del lugar menos esperado

Lancelot du Lac -o simplemente Lancelot- es el personaje principal de la leyenda artúrica, reconocido por su valentía como caballero de la Mesa Redonda y por la historia de drama y tragedia con la reina Ginebra. Pese a que los hechos se desarrollan en la Inglaterra medieval y que es un personaje de ficción, a lo largo de la historia se especuló con que realmente pudo existir. Gracias a una reciente expedición arqueológica en Polonia, un equipo de expertos halló debajo de una heladería los restos óseos que podrían asociarse por sus características al famoso guerrero.

Los implicados en el descubrimiento se sorprendieron por este tipo de tumba, poco usual en el pueblo de Gdansk, al norte del país europeo. En ese entierro se detectó una talla que podría vincularse con el caballero de ficción. La misma data del siglo XIII y aún mantiene en vilo a la comunidad de historiadores polacos.

La losa fue tallada sobre una piedra traída desde Suecia (Fuente: ArcheoScan – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska)

En diálogo con la revista Live Scence, Sylwia Kurzyńska, arqueóloga de ArcheoScan y codirectora de la excavación, dijo: “Descubrimos una gran losa funeraria de piedra caliza tallada con la imagen de un caballero con una armadura de malla”. Al mismo tiempo, afirmó que esta práctica era poco común en la zona, donde se representaba la imagen facial del difunto.

Los arqueólogos dieron con los huesos en julio de este año, mientras realizaban una campaña de rastreo de objetos antiguos sobre la fortaleza que funcionó entre los siglos XI y XIV. Dentro del espacio fortificado había un castillo, una iglesia y un cementerio.

Kurzyńska señaló que la losa es de piedra traída de Gotland, Suecia. Tiene 1,50 metros de largo y muestra a un hombre de pie con una armadura completa a la vez que sostiene su espada y escudo.

El caballero fue apodado como el "Lancelot de Gdańsk" (Fuente: ArcheoScan – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska)

“Pese a que fue hecha de piedra caliza blanda y permaneció enterrada durante siglos, la conservación de la losa es notable: la talla, la armadura y el escudo aún están bien definidos”, describió la responsable de la expedición.

La losa tallada y la tumba en general datan del siglo XIII (Fuente: ArcheoScan – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska)

Después de que lograron retirar la placa de piedra tallada, más abajo encontraron un esqueleto masculino que estaba en buen estado, aunque no se registró un ajuar funerario en su honor. Justamente la fecha en que se enterró al difunto coincide con el auge de los Caballeros Teutónicos (los investigadores percibieron símbolos correspondientes a esa orden).

“Toda la evidencia sugiere que la persona conmemorada era de alta posición social, probablemente un caballero o alguien que desempeñaba una función militar”, remarcó Kurzyńska y señaló que esto representa “un vínculo directo con los años de formación de la ciudad y ofrece una visión poco común de las vidas y los entierros de su élite medieval”. El próximo paso es el de reconstruir su cráneo con tecnología 3D. Los arqueólogos ya lo apodaron como el “Lancelot de Gdansk”.

Si se trata de las leyendas artúricas, cabe remarcar que en 2024, expertos y aficionados a la historia británica encabezaron una expedición en un sector oculto de Cornwall, en el marco de la serie de televisión Weird Britain. Mientras rastrillaban el terreno frente a un lago, descubrieron que ese espejo de agua podría contener la espada de Excalibur -según lo indica el texto antiguo-, la cual el rey Arturo quitó de una piedra y que más tarde fue arrojada en una batalla final entre el monarca y su fiel amigo. Pese a que rastrearon con drones la zona y bucearon en el sitio indicado, no hallaron nada.