Esteban Mirol criticó el precio de los churros en Mar del Plata y una churrería lo cruzó

Las redes sociales son un ámbito donde todo entra en discusión y se pueden generar debates encarnizados por casi cualquier tema. Esta vez, nació una polémica inesperada por el precio de los churros en Mar del Plata, luego de que el periodista Esteban Mirol recomendara no comprar esa factura en La Feliz por el valor de las unidades. Ante eso, fue cruzado por la conocida cadena de churrerías El Topo, que salió a desmentirlo.

Todo comenzó con un video en la cuenta de TikTok de Mirol, donde criticó el precio de esa factura característica de la ciudad balnearia. “No compres churros en Mar del Plata”, empezó tajante el periodista en el clip, donde tomó dos churros entre sus manos y colocó su cara entre ellos.

El periodista fue criticado por exponer esos precios en sus redes sociales

“Lo que en el mes de enero valía entre 800 y 900 pesos la unidad, hoy te lo quieren cobrar entre 1000 y 1300 pesos la unidad, depende del lugar donde vayas a comprar. Otra vez los empresarios en Mar del Plata no la entienden, siguen ahogando a Mar del Plata, siguen complicando la economía de Mar del Plata”, apuntó el periodista, conocido por su activa presencia en redes. “No compres churros porque te están afanando. En tres meses y medio o cuatro meses quieren cubrirse para todo el año, quieren cobrar lo que no se debe cobrar. No compres churros en Mar del Plata”, recomendó Mirol a sus seguidores.

La publicación tuvo más de 1800 likes en TikTok y produjo más de 189 comentarios. “Yo voy a comprar igual... qué tanto”, “Yo por los churros de Manolo pago lo que sea, maestro”, “Yo compro lo que quiero donde quiero. Vos no me los pagás”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los seguidores en la publicación.

La cadena de churrerías El Topo salió a desmentir a Mirol en redes sociales

A partir de la polémica generada por el precio de los churros, fueron las propias empresas quienes salieron a respaldar el valor actual de las facturas y a desmentir los números que lanzó el periodista. “Nosotros en diciembre estábamos en 800 y a partir de mayo en 900. (Siempre de dulce de leche que son los que más se venden). Y por el momento no tenemos intenciones de aumentar”, precisaron desde la churrería El Topo a través de su cuenta de X, donde citaron el video de Mirol. “Generalizando estás dando un mensaje equivocado y nos perjudicas”, le recriminaron desde la empresa.

Entre los seguidores de la conocida churrería se generó un debate en la publicación, ya que algunos salieron apoyar lo que sostenían en redes sociales, mientras que otros respaldaron al periodista y criticaron los altos precios de Mar del Plata.

“Habla de Mar del Plata y un churro a $1300. Es un robo”, opinó un usuarios . “¿Cómo van a vender a mil mangos un churro? Jaja, se quieren salvar conmigo, que vayan a laburar", sostuvo otro.

“No es la primera vez que Mirol habla de lo comercial y no entiende y generaliza, no aprende más”, aseguró un seguidor, posicionado en la vereda de en frente a los anteriores. “Ninguna churrería de Mardel cobra eso, salvo que Manolo o Sancho hayan puesto esos precios. Pero después, no conozco ninguno que cobre eso”, informó otra usuaria.