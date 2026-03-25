Las reacciones en redes sociales tras conocerse la condena de Santiago Martínez de Love is Blind

Este miércoles se confirmó la condena de 15 años de prisión para Santiago Martínez por cometer el delito de tentativa de homicidio contra su expareja, Emily Ceco. Tras conocerse la resolución judicial que implica a los exparticipantes de Love is Blind, en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto y le brindaron apoyo a la influencer.

Pasó un año y un mes desde que Ceco denunció por violencia de género a su marido, a quien conoció dentro del reality de Netflix, y el trayecto hasta la determinación de la Justicia se convirtió en una larga espera. Más temprano y en diálogo con Puro Show (eltrece) reconoció: “Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”.

El posteo de Cinthia Fernández tras la condena a Santiago Martínez (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

La primera en dar la noticia fue Cinthia Fernández y su esposo, Roberto Castillo, quien ofició de abogado de la víctima. Mediante su cuenta de Instagram redactó un texto en el que celebró la condena.

“Se hizo justicia. Hoy el infierno llegó a su fin y @cecoemily tiene justicia. Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones. Qué gran condena, qué gran logro del mejor abogado @_robertocastillo__, te amo y te admiro por tu profesionalismo; seguiste adelante y nunca le soltaste la mano a Emily. Gracias por aceptar este caso por pedido mío. Metimos la presión y visibilidad que el caso ameritaba para que esta mujercita que está saliendo a la vida, tenga la condena y paz que merece. Y aunque los ignorantes y mediocres me hayan criticado, yo estoy tan orgullosa de haber sido parte de este triunfo y de esta justicia que hoy alivia los hombros de Emily. ¿Vieron lo que se puede lograr haciendo y no criticando?”, expresó Fernández.

Cinthia Fernández celebró la condena a Santiago Martínez

En la sección de comentarios, Nazarena Diserio escribió: “Te abrazo fuerte, Emily”. Al mismo tiempo, el periodista Pepe Ochoa festejó la orden judicial con emoticones de aplauso.

La reacción de Pepe Ochoa y Naza Diserio a la condena de 15 años para Martínez (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

Por otra parte, su testimonio conmovió al público en general, que directamente utilizó X para plasmar sus opiniones ante el dictamen. La mención en referencia a Ceco y Martínez fue tal que, en pocas horas, se volvió tendencia.

“Me paro y aplaudo a Emily Ceco y a sus abogados. Otros estamos a casi dos años esperando…”; “Quince años se saben a poco cuando el trauma es para toda la vida, pero que por fin un tipejo como Santiago Martínez pague con cárcel y no con impunidad, es un respiro. Emily Ceco sobrevivió para ver la justicia, pero ninguna condena borra el miedo de casi haber muerto”; “¿15 años solamente? Para que por buena conducta le reduzcan la condena y termine en 8 míseros años y, obviamente, saliendo y yéndola a buscar” y “Bien puesta la condena si es un peligro para la sociedad”, fueron algunas de las reacciones de parte de los usuarios.

La reacción de los usuarios ante la condena a Santiago Martínez (Fuente: Captura de pantalla X)

En febrero de 2025, Ceco denunció a Santiago Martínez por violencia de género durante su paso por El ejército de la mañana en el streaming de Bondi. En aquella ocasión se mostró con un moretón en uno de sus ojos y relató el episodio en el que una pelea terminó en “trompadas” y un encierro. “Me pedía por favor que no hiciera la denuncia pública porque quería seguir trabajando”, comentó en esa oportunidad frente a cámara.

Los usuarios dieron su apoyo a Emily Ceco tras la condena de 15 años a Santiago Martínez (Fuente: Captura de imagen X)

Ahora, un año más tarde de ese calvario, Ceco dijo en Puro Show: “Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe”.