Estuvo muerta por un minuto y contó lo que vio: “Es real”

Una experiencia al borde de la muerte redefinió la vida de Hannah Mercado, una madre de Colorado que, tras dar a luz a su segundo hijo Watson, en 2021, “murió” por aproximadamente un minuto en el quirófano. Este lapso breve, pero intenso, le dejó una visión vívida del más allá, una certeza sobre la existencia de Dios y la vida después de la muerte. “Nunca más tendré miedo a morir”, aseguró tras lo vivido.

El calvario de Mercado comenzó horas después de un parto que, al principio, transcurrió sin complicaciones. “El parto fue bastante tranquilo. Me sentí muy calmada y mantuve la calma, fue un trabajo de parto muy rápido”, relató la mujer de 32 años en diálogo con el portal The Sun. Sin embargo, doce horas más tarde, un intenso dolor y una hemorragia masiva la alertaron. “La enfermera dijo que era totalmente normal, pero luego sentí el dolor más intenso que jamás había experimentado. Después hubo sangre por todas partes y me salió un coágulo de sangre del tamaño de una piña”, describió con angustia. Instintivamente, la mujer supo que algo andaba mal y la habitación del hospital se llenó rápidamente de “25 personas, enfermeras, médicos, anestesiólogos, fue un caos”.

Los médicos descubrieron que parte de su placenta aún permanecía en su cuerpo, lo que requirió una cirugía de emergencia. Durante la operación, la madre comenzó a sufrir una hemorragia incontrolable, perdió el conocimiento, su corazón se detuvo y su presión arterial se desplomó. Fue entonces cuando, según los reportes, estuvo “médicamente muerta” por cerca de sesenta segundos.

Hannah Mercado contó su historia y sorprendió con su revelación Kennedy News

“Empecé a sentirme muy mal y luego empecé a flotar por encima de mí misma y pensé: ‘Oh, creo que me estoy muriendo’”, contó Hannah Mercado sobre el inicio de su experiencia. Se veía a sí misma desde arriba, mientras observaba al equipo médico trabajar frenéticamente sobre su cuerpo. “No era como si mi cuerpo estuviera flotando, era como si mi mente se estuviera alejando. Creo que fue mi alma dejando mi cuerpo”, afirmó, algo que evidenció una sensación de desprendimiento y conciencia plena de su estado.

En medio de esta experiencia, un pensamiento la invadió: “Nunca volveré a ver a mis hijos”. Ese fue lo último antes de ser envuelta por una luz intensa. “Fue desgarrador (...) Fue mi último pensamiento antes de ver la luz más brillante que jamás había visto en mi vida. Podrías mirar el sol durante minutos y nunca sería tan brillante. Era totalmente envolvente, yo estaba como dentro de la luz blanca y brillante”, confió.

En ese momento, la flamante madre supo que había muerto, ya que la sensación que la acompañó fue de una profunda paz. “Ahí fue cuando supe que estaba muerta. Me sentía tan en paz, era como si mi alma estuviera en paz”, compartió. Sin embargo, su viaje al más allá fue abruptamente interrumpido: “Entonces, sentí como si me hubieran pateado para volver a la vida. Fue muy brusco y repentino”. Al recuperar la conciencia, se encontró en un estado de pánico, sin saber qué sucedió con su cuerpo en el “plano real”.

La mujer pudo sobrevivir y actualmente se encuentra en plena crianza de su hijo nacido en 2021 Kennedy News

Después de la experiencia, Mercado requirió dos transfusiones de sangre, ya que había perdido más de la mitad de sus reservas naturales. Afortunadamente, se recuperó por completo y sin complicaciones duraderas. Su encuentro con la muerte, sin embargo, dejó una marca indeleble en su vida y en su fe: “Siempre he sido cristiana. Esto me dio aún más la certeza de que creo en Dios y que iba al cielo. Me hizo darme cuenta de que la vida después de la muerte es real”. Consideró la vivencia como “definitivamente una experiencia espiritual” que la acercó más a Dios y concluyó con una fuerte afirmación: “Ya no tengo miedo a morir”.