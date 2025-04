Expertos en nutrición hablan de una tendencia viral de TikTok: “A veces necesitás comerte un pepino entero”

“A veces necesitas comer un pepino entero”. Así comienza una serie de videos virales del tiktoker Logan Moffitt, quien ha acumulado millones de visualizaciones con sus videos de ensaladas de pepino. También ha inspirado miles de videos similares que muestran el pepino como ingrediente estrella en ensaladas y otros platillos.

Según se informa, esta tendencia ha provocado un aumento en la demanda de pepinos, lo que ha llevado a que se agoten en varias tiendas de Australia y del resto del mundo. Pero, ¿qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando comes un pepino entero?

Repasemos la ciencia detrás de los pepinos.

Los pepinos ( Cucumis sativus ) son, técnicamente, frutas que pertenecen a la familia de las cucurbitáceas , que incluye calabazas, melones y calabacines (zuchini). Los pepinos se originaron en la India hace más de 3000 años. Crecen en plantas trepadoras y suelen cosecharse cuando aún están firmes e inmaduros .

Los pepinos son en su mayoría agua (96%), por lo que Logan Moffitt ha sido descrito como la persona más hidratada de Internet.

Pepino.

Según nuestros cálculos utilizando los valores de referencia de nutrientes de Australia , si “comieras un pepino entero” (300 g), consumirías:

aproximadamente el 11% de sus necesidades diarias de carbohidratos (una fuente importante de energía)

(una fuente importante de energía) aproximadamente el 5% de sus necesidades diarias de fibra (la fibra ayuda a la digestión y la salud intestinal)

(la fibra ayuda a la digestión y la salud intestinal) más del 50% de sus necesidades diarias de vitamina K (importante para la salud de los huesos y la coagulación sanguínea)

(importante para la salud de los huesos y la coagulación sanguínea) aproximadamente el 10% de sus necesidades diarias de vitamina C (importante para la salud inmunológica, la salud de la piel y la cicatrización de heridas)

(importante para la salud inmunológica, la salud de la piel y la cicatrización de heridas) aproximadamente el 10% de sus necesidades diarias de potasio (el potasio regula la presión arterial y ayuda con la función muscular).

Como era de esperar, no existen estudios científicos modernos que hayan examinado específicamente los efectos sobre la salud de consumir un pepino entero al día.

Sin embargo, los pepinos también contienen cucurbitacinas (especialmente en la piel) que los investigadores creen que pueden ayudar con la inflamación y podrían ser un potencial agente anticancerígeno.

En términos más generales, la gente ha utilizado los pepinos para:

ayuda en la digestión y pérdida de peso

apoyar la salud del corazón

reducir el dolor de las quemaduras solares y la hinchazón de la piel .

¿Pueden los pepinos ayudar con la hidratación?

Dado que contienen aproximadamente un 96% de agua, los pepinos podrían aumentar significativamente la ingesta diaria de líquidos cuando se consumen en cantidades moderadas.

Por ejemplo, un pepino entero (unos 300 g) aportaría aproximadamente 288 mililitros de agua, lo que equivale a poco más de una taza. Necesitamos beber mucha agua al día , por lo que esta ingesta adicional podría ser beneficiosa para algunas personas.

Su alto contenido en agua, combinado con electrolitos esenciales como el potasio, los convierte en un refrigerio refrescante, especialmente en climas cálidos o después de hacer ejercicio.

Si bien los pepinos pueden contribuir a la hidratación diaria, no deben sustituir el agua potable. Añadir pepinos a las comidas o refrigerios puede ser una forma deliciosa de mantenerse hidratado, pero aun así es necesario beber agua.

¿Puede alguien comer demasiados pepinos?

Los pepinos pueden ser un excelente complemento para una dieta saludable. Sin embargo, consumirlos en exceso podría tener inconvenientes inesperados.

Los pepinos generalmente son fáciles de digerir y tienen un bajo contenido de carbohidratos fermentables (FODMAP), lo que significa que es poco probable que causen hinchazón en la mayoría de las personas en cantidades moderadas.

Sin embargo, cuando se consume en grandes cantidades, algunas personas pueden experimentar molestias digestivas, especialmente si son sensibles a la fibra o tienen antecedentes de problemas de intestino irritable.

Al ser bajos en carbohidratos, grasas y proteínas, los pepinos no son adecuados como alimento principal. En otras palabras, no se puede vivir solo de pepinos. No aportan los nutrientes esenciales necesarios para la energía, el mantenimiento muscular y la salud en general.

Si alguien comiera principalmente pepinos durante un período prolongado, podría correr el riesgo de sufrir desnutrición.

¿Qué tal si añadimos MSG ‘(obviamente)‘?

Muchos de los platos a base de pepino en TikTok también incluyen ingredientes como ajo, salsa de soja, salsa de pescado, aceite de sésamo y azúcar, todos bien conocidos por los cocineros caseros a quienes les gusta realzar el sabor de sus propios platos.

A Moffitt también le gusta decir “GMS, obviamente” cuando enumera sus ingredientes favoritos para la ensalada de pepino. MSG es glutamato monosódico, también conocido como aditivo alimentario 621, una sustancia umami añadida para mejorar el sabor de muchos platos asiáticos.

A pesar de las campañas de miedo anteriores sobre el glutamato monosódico, su consumo es seguro y está autorizado en Australia y otros países. Normalmente, se consume en una cantidad de aproximadamente 0,5 g por porción, pero algunas personas informan sensibilidades con dosis más altas, como superiores a 3 g.

También vale la pena señalar que muchos alimentos, incluidos los tomates, los hongos y el queso parmesano, contienen naturalmente glutamato, el componente principal del glutamato monosódico.

Entonces ¿debería comerme un pepino entero? Bueno, como con cualquier alimento, la moderación y la variedad son la clave.

Los pepinos son un complemento refrescante e hidratante para una dieta equilibrada y funcionan mejor nutricionalmente cuando se combinan con ingredientes de otros grupos de alimentos. Por ejemplo, para crear una comida equilibrada, prueba a combinar pepinos con alimentos ricos en proteínas como atún, pollo, huevos o tofu marinado, junto con cereales integrales como pan integral, pasta o arroz. Esta combinación te ayudará a consumir nutrientes esenciales para mantener la energía y la salud en general.

Y si está buscando asesoramiento dietético personalizado o un plan de alimentación personalizado, siempre es mejor hablar con un dietista en ejercicio acreditado.

Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation

