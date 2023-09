escuchar

En la plataforma X, el nombre que adquirió Twitter hace algunas semanas, se viralizó una foto compartida por un usuario, quien mostró su enojo por un detalle del ticket que le dieron en un restaurante. Después de recibir un monto de propina sugerida, el comensal estalló de bronca en la red social y generó mucha polémica.

Todos los días, las plataformas son el escenario en el que se difunden distintos contenidos virales. Gracias al poder de difusión con el que cuentan, cualquier situación o historia puede llegar a ser conocida y discutida por miles de personas.

Dentro de ese universo, hay algunos tópicos y formatos que suelen destacarse por sobre el resto. Uno de los temas que suelen dar lugar a la polémica es el ámbito gastronómico. Usualmente, las opiniones de clientes sobre precios o el trato del personal en restaurantes da que hablar y no pasa desapercibido.

Esto fue lo que ocurrió con el usuario español @winston_lobo, que después de comer en un local recibió una sugerencia de propina y eligió compartirlo indignado en su cuenta. “Pues esto parece que viene para quedarse, y una cosa voy a decir. El primer ticket que veas venir así le voy a decir que llame al jefe. Y cuando venga le diré: te voy a dar una p...”, escribió muy enojado.

La cuenta que recibió el usuario con la sugerencia de propina X @winston_lobo

Justo con el texto, se puede observar una imagen de la cuenta que le entregaron en el restaurante. En el papel, quedó plasmado el pedido del comensal: dos croissants, un cortado y una cerveza. En total, el monto a pagar era de 9,14 euros (unos $7248).

Hasta allí, no había ningún problema. Sin embargo, el detalle de que le hayan agregado una propina sugerida desató la bronca del usuario. Como bien se puede ver en la foto, debajo del total, separado con una línea, se puede leer el ítem “propina recomendada”, el cual en este caso fue del 10 por ciento, por lo que el monto propuesto fue de 91 centavos.

El tuit del usuario, enfurecido por el ticket que recibió en un restaurante Captura

A pesar de que se trató simplemente de una recomendación y de estar discriminada en el precio, el usuario se indignó por este hecho, el cual consideró como una costumbre creciente en los locales gastronómicos del país ibérico.

Lo cierto es que la publicación no pasó para nada desapercibida y generó mucha repercusión en la plataforma de Elon Musk. Actualmente, lleva más de 669.000 impresiones, junto con miles de interacciones y respuestas. Allí, muchos apuntaron contra el usuario y le indicaron la importancia de la propina para el personal del rubro.

En su defensa, el autor del tuit explicó que el problema no es con la costumbre de dejar propina, sino con el hecho de que el restaurante intente imponerla. “Yo encantado de dejar propina. Pero no que me obliguen para que un empresario se ahorre sueldo”, fue una de las respuestas que dio a los cuestionamientos y que recibió mucho apoyo.

En ese sentido, muchos le indicaron que ante una situación así no dude en pedir el libro de quejas y dejar asentado el reclamo. El usuario coincidió con esta idea y luego afirmó que los locales gastronómicos buscan condicionar a los comensales con esta práctica: “No me parece bien. Si no das, te puede hacer sentir mal”, argumentó.

