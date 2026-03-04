La abundancia según Epicuro: por qué disfrutar de lo pequeño es la mayor riqueza de la vida

El filósofo griego propuso una vida basada en la “ataraxia” y el disfrute consciente, una visión que resurge hoy como antídoto ante la ansiedad y el materialismo. Epicuro de Samos, pensador que revolucionó la Atenas de hace más de dos mil años, legó una máxima que todavía interpela a la sociedad contemporánea: “No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia”.

Frente a un mundo marcado por la prisa, el consumo desenfrenado y la insatisfacción crónica, la filosofía epicúrea propone un retorno al equilibrio interior y a la valoración de lo cotidiano como fuentes reales de plenitud.

La búsqueda de la ataraxia y El Jardín

Contrario a la creencia popular que asocia el epicureísmo con el lujo o el exceso, el filósofo defendía un placer moderado y autosuficiente. Su objetivo principal era alcanzar la ataraxia, un estado de paz mental libre de turbaciones y temores. Para Epicuro, la felicidad no se encontraba en la acumulación de bienes, sino en la supresión del dolor físico (aponía) y la angustia espiritual.

El materialismo es uno de los principales problemas, según Epicuro Freepik

Este pensamiento se materializó en El Jardín, una comunidad fundada a las afueras de Atenas donde hombres, mujeres y esclavos convivían en igualdad. En este espacio, la riqueza se medía por la calidad de los vínculos emocionales y la capacidad de filosofar. Para el pensador, elementos tan simples como un trozo de pan, la sombra de un árbol o una charla entre amigos eran suficientes para constituir un festín, siempre que se vivieran con plena consciencia.

Un antídoto contra el malestar contemporáneo

La vigencia de Epicuro radica en su crítica a la ambición descontrolada, a la que señalaba como una fuente inagotable de sufrimiento. Su enfoque sugiere que el bienestar no depende del azar ni de las posesiones materiales, sino de la gestión de los deseos. Al limitar las necesidades artificiales, el individuo recupera el control sobre su propia satisfacción.

El legado de una vida austera

La coherencia de Epicuro con su doctrina fue absoluta. Su vida se caracterizó por la austeridad, demostrando que el disfrute consciente de lo pequeño es una respuesta válida frente a la incertidumbre política o social. Al despojarse del miedo (especialmente el temor a la muerte) y centrarse en el presente, el filósofo ofreció un refugio para el alma que hoy se presenta como una alternativa serena frente al ruido del mundo actual.

La vida austera fundamental para encontrar el sentido de felicidad y abundancia Freepik

Su mensaje final es una invitación a mirar hacia el interior: la verdadera abundancia no reside en el “tener”, sino en la sabiduría de saber vivir aquello que realmente importa.

*Por Jaider Felipe Vargas Morales