El día que Stephen Hawking advirtió sobre los peligros de contactar seres extraterrestres

La reciente aparición del cometa 3I/ATLAS, procedente de otro sistema estelar, volvió a poner en foco las controvertidas advertencias de Stephen Hawking sobre los peligros de que la humanidad contacte con civilizaciones extraterrestres. Descubierto el 1 de julio de 2025, este objeto cósmico captó la atención de la comunidad científica al mostrar la primera evidencia de una aceleración no gravitacional.

El 3I/ATLAS acaparó la atención de la prensa mundial el año pasado por su singularidad: su trayectoria, que no pertenecía al Sistema Solar, lo convirtió en un fenómeno fascinante y de los pocos de su tipo. Si bien en un principio se temía por su peligrosidad, finalmente se calculó que no representaba amenaza alguna.

El cometa interestelar llamó la atención de los científicos el año pasado (Foto: X)

La fascinación que produjo este visitante interestelar, sumado al reciente video viral de Barak Obama, en el que se interpreta erróneamente su supuesta confirmación al contacto con vida extraterrestre, trajo a la memoria las palabras del célebre astrofísico Stephen Hawking. En diversas ocasiones, Hawking advirtió sobre las posibles consecuencias de un encuentro con seres de otros mundos, y su visión es todavía un punto de debate crucial.

En 2010, profundizó en esta idea al canal de televisión Discovery, donde planteó una analogía que resonó con fuerza: “Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América”. Su preocupación radicaba en la potencial superioridad tecnológica de una civilización alienígena, que podría ver a la Tierra y sus recursos como un objetivo de explotación. “Con tan solo mirarnos a nosotros mismos podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer”, agregó.

Previamente, en 2004, en una entrevista con National Geographic, Hawking había declarado que un posible contacto con alienígenas sería “un desastre” y advirtió que “los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros”. Esta cautela no significaba una oposición a la exploración espacial en sí misma, ya que el científico siempre abogó por una nueva era de conquista espacial.

Stephen Hawking promovía la idea de ir al espacio (Foto: X)

“El descubrimiento del Nuevo Mundo supuso un cambio radical para el mundo antiguo. Expandirnos al espacio tendrá un impacto aún mayor. Cambiará por completo el futuro de la humanidad y quizá determine si tenemos algún futuro”, aseguró. Estas palabras resonaron fuerte en los expertos, ya que hoy en día se investiga el espacio exterior en busca de otras formas de vida y de posibles condiciones para que la humanidad pueda vivir por fuera de la Tierra.

En ese sentido, Hawking predijo el desarrollo de un proyecto de exploración espacial a largo plazo, que incluyó la construcción de una base experimental en la Luna en menos de 30 años y el diseño de un nuevo sistema de propulsión para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar en 200 a 500 años.

Si bien estos planes no resolverían los problemas inmediatos de la Tierra, ofrecerían “una nueva perspectiva sobre ellos” y, con esperanza, “nos unirá para afrontar un desafío común”, aseveró el pensador. Así, reconoció que “ir al espacio no será barato, pero solo requerirá una pequeña parte de los recursos mundiales”. Sin embargo, su advertencia central se mantuvo: el riesgo no era la expansión, sino el contacto activo y no provocado con civilizaciones potencialmente hostiles o dominantes.