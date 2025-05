La hija de Bill Gates reveló por accidente una condición médica que él jamás hizo pública

Bill Gates, creador de Microsoft y una de las figuras más influyentes del mundo en los campos de la tecnología, la filantropía y la salud global, siempre se caracterizó por ser muy reservado en lo que respecta a su vida personal. A lo largo de los años, mantuvo un perfil discreto sobre aspectos íntimos, especialmente en temas vinculados a su bienestar físico. Por eso, sorprendió que su hija menor, Phoebe Gates, decidiera revelar recientemente una condición médica que afecta al magnate y que él jamás había compartido públicamente. Este gesto dejó al descubierto una faceta más humana y vulnerable del empresario, que hasta ahora se había mantenido en silencio.

La joven de 22 años, que actualmente cursa sus estudios en la Universidad de Stanford, participaba en una entrevista para el reconocido pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, cuando dejó entrever accidentalmente información que hasta ahora no se conocía. La revelación se produjo de manera espontánea, luego de que la conductora le consultara cómo había sido el momento de llevar a un chico a su casa para que conociera a su padre.

Phoebe Gates reveló que su padre tiene síndrome de Asperger (Captura: Call Her Daddy)

“Para el chico, aterrador. Para mí es divertidísimo porque mi padre es bastante torpe socialmente”, comentó entre risas Phoebe, quien además es fundadora de una startup de moda. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la naturalidad con la que, en medio de la charla, mencionó un detalle poco conocido sobre su papá: “Como ya dijo, tiene Asperger. Así que, a mí me parece muy gracioso”. Esto dejó entrever una condición médica que el cofundador de Microsoft nunca había confirmado públicamente hasta el momento.

Aunque Bill Gates nunca habló públicamente sobre tener síndrome de Asperger, sí hizo algunas reflexiones que apuntan a que podría estar dentro del espectro autista. En sus memorias publicadas recientemente, Source Code: My Beginnings, escribió: “Durante mi infancia, no se comprendía ampliamente que el cerebro de algunas personas procesa la información de manera diferente a otras”. En ese sentido, agregó: “Mis padres no tenían guías ni libros de texto que les ayudaran a comprender por qué su hijo se obsesionaba tanto con ciertos proyectos, pasaba por alto las señales sociales y podía ser grosero e inapropiado sin parecer notar su efecto en los demás”.

El filántropo también profundizó sobre este tema durante una entrevista con Axios en febrero, donde se mostró abierto a compartir sus recuerdos. “Siempre supe que era diferente en formas que confundían a las personas en términos de mi nivel de energía e intensidad, y de ir y simplemente estudiar cosas”, expresó, además de que agregó: “Y es un poco confuso cuando eres un niño, que eres diferente, o que la gente reacciona ante ti de ciertas maneras, o que tus habilidades sociales… estás fallando en varias cosas”.

Bill Gates ya había mencionado que creía tener autismo (Foto: Instagram @ThisisBillGates) - Archivo

Además, Gates relató que la primera vez que alguien sugirió que podía tener autismo fue hace más de dos décadas. “Recuerdo que pensé: ‘¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Dirijo una maldita empresa’. Y luego me di cuenta de que, bueno, en realidad, probablemente sea cierto. O sea, lo del espectro es confuso”, confesó el cofundador de Microsoft, lo que dio a entender que con el tiempo aceptó esa posibilidad como parte de su identidad.

Sin lugar a dudas, el comentario espontáneo de Phoebe Gates permitió confirmar esa faceta poco explorada de su padre, quien mantuvo siempre cierto hermetismo sobre su vida personal.