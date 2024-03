Escuchar

Martina Saravia, más conocida como ‘Tupi’, es hija y nieta de dos Chalchaleros, pero decidió hacerse su propio lugar en el ambiente como influencer de moda; sin embargo, su vida dio un giro de 180° cuando comenzó a viajar y arrasó en las redes compartiendo sus aventuras. En las últimas horas, contó una anécdota en su TikTok que dejó a más de uno con la boca abierta.

La joven de 25 años viajó a Tanzania y la despertó un león en el medio de la noche. “Nos despertó un león mientras dormíamos en medio de la sábana africana en Tanzania”, escribió sobre el video que publicó a través de su perfil de TikTok @tupisaravia, donde acumula más de 100.000 seguidores y tres millones de likes.

Tupi Saravia es hija y nieta de dos de Los Chalchaleros (Foto: Instagram/@tupisaravia)

Mientras Tupi intentaba mostrar juntos a sus compañeros de ruta lo que ocurría en medio de la oscuridad y con su celular en mano, una polilla irrumpía la escena, algo que desató la risa de ambos. “Hoy sonaba mucho más lejos y estaba a 20 metros, o sea que está acá atrás”, sostuvo uno de ellos.

Más tarde, la influencer escuchó un ruido y agarró su celular para filmar. “2 am, lo escuchamos del otro lado de la carpa”, tituló, y se vio a uno de los chicos grabar el sonido que se oía detrás: el rugido del león. En ese sentido, comenzaron, según indicó, “las técnicas de supervivencia”. En aquel instante, la joven cerró la puerta de la carpa con llave, colocó una valija para que hiciera presión sobre la entrada y, entre risas, tomó una media de su amigo: “Esto lo mata”, lanzó.

Los despertó un león mientras dormían en medio de la sábana africana de Tanzania (Foto: captura TikTok)

Como si todo eso fuera poco, a las tres de la mañana hubo tormenta eléctrica, pero siguieron durmiendo dos horas más, hasta que Martina se econtró con un tanzano, a quien le preguntó en inglés qué era lo que ocurría en el lugar: “Lion” (León, en español), le contestó.

“¿Cerca o lejos?”, le consultó y él le respondió: “Muy cerca”. A los diez minutos y desde una camioneta se encontraron con el mamífero. “Ahí está, miren. Ya me voy a vengar, ¿me escuchaste?, gil”, expresó y sus dichos se hicieron realidad: “9.30: despertarlo de su siesta”, tituló mientras en el video se la vio bailar frente al león, que dormía plácidamente.

La publicación, la cual describió como “Casi no la hacemos”, obtuvo 12.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores. “Estaba re flaco, ese león claramente buscaba comida, zafaron”; “No me duermo nunca más”; “Y yo quejándome de que me despierta mi vecina con música de Valeria Lynch, jajaja”; “No iría jamás a un lugar así, qué miedo”, fueron solo algunos.

Los despertó un león mientras dormían en medio de la sábana africana de Tanzania (Foto: captura TikTok)

Por otra parte, la joven tiene en su cuenta de Instagram 347.000 seguidores, donde además de compartir parte de sus viajes junto a sus amigos y su marido, promociona contenido para distintas marcas. El 5 de febrero de 2023 y en Tulum, México, dio el sí.

Tupi Saravia dio el sí febrero de 2023 (Foto: Instagram/@tupisaravia)

“La vida compartida es más épica. Día 1 con toda la gente que amo en un mismo lugar, que más se le puede pedirrrrrrrr a la vida”, escribió debajo de la publicación en la que se la ve luciendo un vestido de novia playero, pero no menos elegante, rodeada de amigos y familia en una de las playas más paradisíacas.

