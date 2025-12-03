Se burló de un grupo de turistas que fue a su pizzería y tuvo que pedir disculpas ante las críticas que recibió

El dueño de una pizzería en Italia se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras compartir un video en el que se lo pudo ver mientras insultaba a un grupo de turistas en su restaurante. Según la prensa local, el empresario, identificado como Patrizio Pazzini, supuestamente filmó un video —ya borrado de redes sociales— para quejarse de un pedido de clientes de Taiwán, quienes solicitaron cinco pizzas para compartir entre 16 personas. El incidente ocurrió a principios de noviembre.

Según el periódico La Nazione, Pazzini, dueño de Pizza dal Pazzo, pronunció repetidamente la palabra Taiwán delante de los turistas, quienes creyeron que se trataba de un video promocional y sonrieron. Sin embargo, según la publicación, el empresario les dijo a los clientes que abandonaran el establecimiento mientras comían. “Eran 16 personas, pero solo pidieron cinco pizzas y tres cervezas. ¡Qué absurdo! ¡Demasiado!”, se quejó el dueño, quien, según se informa, afirmó que las pizzas eran “un poco pequeñas”.

El incidente tuvo una amplia cobertura mediática en Asia, donde se criticó la conducta del empresario. En respuesta, Pazzini grabó una disculpa dirigida a los turistas, publicada en TikTok el 16 de noviembre. La grabación acumuló más de 886 mil visualizaciones.

Patrizio Pazzini protagonizó una polémica viral y cerró sus redes sociales Capturas TikTok

“No quise ofender a nadie; los italianos somos gente juguetona. Viajé a Oriente, a China, lugares hermosos, con gente maravillosa”, dijo Pazzini.

En los comentarios, los usuarios defendieron a los consumidores y criticaron la actitud del dueño. “Deberían cerrar la pizzería; la falta de respeto fue demasiado ofensiva”, dijo una persona. Otra usuaria añadió que suele pedir pizzas para compartir en restaurantes italianos: “Mi marido y yo nunca conseguimos comernos una pizza entera. Siempre pedimos una y la partimos en dos”.

El dueño de la pizzería decidió hacer privadas sus cuentas en redes Captura TikTok (@patriziopazzini)

Según La Nazione, el alcalde de Montecatini, localidad donde se ubica la pizzería, también se pronunció al respecto. “Todos conocemos al protagonista de este vídeo en la ciudad y sabemos que es alguien capaz de hacer bromas en cualquier situación y con cualquier persona. Está lejos de ser una mala persona o racista. Cometió un error, un grave error. Su comportamiento es absolutamente incorrecto y debe una disculpa”, declaró el alcalde Claudio Del Rosso, quien prometió ofrecer disculpas personales a los representantes de los países involucrados.