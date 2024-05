La pava salvaje que revolucionó a todo Manhattan

Escuchar

El martes 7 de mayo, se generó un gran revuelo en diversos lugares de Nueva York, Estados Unidos, debido a la aparición de una pava salvaje. El avistamiento sorprendió a todos, ya que numerosos neoyorquinos siguieron el recorrido del animal mediante publicaciones compartidas en las redes sociales, mientras este se paseaba por las calles del centro de Manhattan.

Según se pudo ver, gracias a un reporte de The New York Post, pasó gran parte del día buscando comida alrededor de la Gran Manzana antes de volar hacia la copa de un árbol para descansar. Claramente, de inmediato comenzó el debate y una gran confusión con respecto al motivo por el cual no fue atrapada hasta el momento; pero, según especialistas, capturar a un ave sana de estas características es una tarea complicada, ya que el objetivo es que no se la lastime en el intento.

Según los reportes, fue vista por última vez la noche del miércoles 8, cuando se encontraba sobre el toldo de una popular tienda de ropa de diseñador, ubicada en una de las principales arterias viales del centro de Manhattan.

Durante el 7 de mayo, fue avistada en el centro de Manhattan antes de volar hacia la copa de un árbol para pasar la noche

La historia de la pava que generó revuelo entre los neoyorquinos

El caso de la pava ganó popularidad gracias a David Barrett, quien administra la cuenta Manhattan Bird Alert en X, dedicada a informar sobre avistamientos de aves en toda la ciudad de Nueva York. Con respecto al animal, el experto cuestionó cómo llegó hasta ahí, teniendo en cuenta que su camino fue desde el Bronx, “a través de un arroyo estrecho”, hasta Inwood Hill Park, y después hacia el sur por medio de Manhattan.

Asimismo, explicó en un hilo de la mencionada red social que los pavos no suelen volar grandes distancias y que la mayoría prefiere caminar, lo que los convierte en animales “fáciles de ver”. También sugirió que el animal probablemente recorrió más de 11 kilómetros por el municipio antes de que alguien la notara y alertara sobre su presencia. Como recomendación, el especialista dejó en claro que, en caso de toparse con el ave, es mejor no acercarse, darle espacio y respeto, teniendo en cuenta que“está fuera de su elemento”. Además, destacó que es posible que no necesite ser rescatada, ya que podría llegar a seguir su rumbo por su cuenta en cualquier momento.

Cuáles son los desafíos de atrapar a la pava

Es peligroso atraparla debido a que puede resultar herida

Esta historia no tardó en volverse viral y los comentarios de los usuarios aparecieron de inmediato, principalmente para consultarle a Barrett respecto de la captura y reubicación en la naturaleza de la pava. Ante esa consulta constante, el encargado de la cuenta respondió que, aunque parece sencillo, es “todo un desafío”. Señaló que rehabilitadores de vida silvestre “pueden estar esperando la oportunidad adecuada” para proceder, y reiteró la dificultad de atraparla, teniendo en cuenta que es un ave sana y se corre riesgo de lastimarla.

Otra de las dudas que apareció es cómo se estaba alimentando. El experto explicó que puede buscar comida en los parques más grandes de la ciudad o requerir a la ayuda de las personas. Justamente, días previos, el animal se alimentó gracias a la ayuda que recibió de un restaurante cercano, en donde lograron darle un puñado de moras y arándanos. Según la última información, el ave aún continúa en libertad y no se la ve desde la noche del 8 de mayo.

