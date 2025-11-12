Una joya con aguas turquesas y una playa considerada de las más lindas del mundo

Con la cuenta regresiva hacia el verano, cada vez son más las personas que empiezan a soñar con sus días de descanso y eligen dónde disfrutar del sol y la arena. Mientras que para muchos el destino perfecto incluye playas exóticas de agua tibia y arena blanca en el exterior, esos lugares suelen quedar fuera de presupuesto por el valor de los pasajes y la larga distancia. Pero lo cierto es que no siempre es necesario irse tan lejos para vivir una experiencia similar: muy cerca, hay espacios que sorprenden con sus tonos turquesas, arenas suaves y una atmósfera cálida que se mantiene casi todo el año. Entre ellos se encuentra un paraíso que no solo ofrece ese paisaje soñado, sino que además es reconocido por tener una de las playas más hermosas del mundo.

A la hora de hablar de destinos que parecen sacados de una postal, Ilha Grande aparece como uno de esos lugares donde la naturaleza marca el ritmo. Ubicada en Brasil, esta isla cautiva con sus más de cien playas y su inmenso entorno protegido, repartido entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro. La propuesta es entregarse por completo a su paisaje: su selva tropical, montañas y costas se recorren caminando por sus famosos senderos o navegando en embarcaciones locales, lo que convierte cada visita en una verdadera aventura.

Ilha Grande: aguas turquesas y arena blanca en un entorno natural único

Además, Ilha Grande sorprende con un contraste natural que enamora a quienes la descubren. Mientras que al norte predominan las aguas calmas y transparentes, ideales para hacer snorkeling o bucear entre peces multicolores, el sur se abre al océano con playas más salvajes y solitarias, donde la desconexión es absoluta. Así, la emblemática Lopes Mendes deslumbra con su arena blanca y sus olas perfectas, al igual que Dois Rios y Aventureiro, que invitan a disfrutar del entorno en su estado más puro. En cambio, del lado norte, rincones como Laguna Azul y la playa Feiticeira conquistan con piscinas naturales y cascadas escondidas, ideales para quienes buscan un refugio de tranquilidad y naturaleza.

Para llegar a estos rincones de ensueño, el viaje ya comienza con una dosis de aventura: es necesario subirse a taxi boats, lanchas o elegir la opción más salvaje y recorrer senderos. El punto de encuentro obligado es Vila do Abraão, el centro de la isla, donde se agrupan posadas, bares, restaurantes y agencias que organizan excursiones. Allí también se encuentra el muelle principal, desde donde partenlos barcos y se brinda toda la información útil para planificar caminatas según el nivel de exigencia de cada persona, haciendo de este lugar el punto de partida perfecto para explorar Ilha Grande.

Lopes Mendes: considerada una de las playas más lindas del mundo

Lopes Mendes, una de las playas más lindas del mundo Shutterstock

En Ilha Grande se encuentra Lopes Mendes, un verdadero tesoro natural que figura entre las playas más hermosas de Brasil y del mundo. Quienes llegan hasta allí se encuentran con tres kilómetros de arena blanca, rodeada por una selva verde e imponente y un mar turquesa. La combinación de aguas cristalinas, olas suaves —muy valoradas por surfistas— y sectores perfectos para nadar o simplemente disfrutar del paisaje, hace que este rincón sea considerado una parada imprescindible dentro de la isla. Además, su atmósfera calma invita a desconectar y sumergirse por completo en la belleza del entorno, con vistas que por momentos parecen sacadas de una postal soñada.

El acceso a Lopes Mendes también suma a su encanto, ya que llegar allí implica vivir una pequeña aventura. Quienes prefieren caminar pueden hacerlo desde Abraão por un sendero de dificultad media que atraviesa la selva, cruza morros y ofrece miradores naturales durante aproximadamente tres horas. Otra alternativa es tomar un barco hasta Praia do Pouso y caminar unos 25 minutos más hasta llegar a la playa. Al no contar con bares, restaurantes ni servicios, es clave llevar agua y comida para pasar el día, aunque esa falta de infraestructura ayuda a preservar su esencia natural. Rodeada de biodiversidad y libre de grandes construcciones, Lopes Mendes ofrece un contacto directo con la naturaleza que convierte cada visita en una experiencia única, de esas que quedan grabadas en la memoria mucho después de volver a casa.

Qué más conocer en Ilha Grande

Se trata de un destino perfecto para desconectar y respirar aire puro LA NACION

Además de los lugares antes mencionados, este paraíso de Brasil tiene muchas otras opciones para disfrutar. A continuación, las más destacadas:

Las mejores playas

Lagoa Azul : aguas calmas y turquesas, perfecta para snorkel.

: aguas calmas y turquesas, perfecta para snorkel. Praia do Aventureiro : salvaje, auténtica y rodeada de naturaleza pura.

: salvaje, auténtica y rodeada de naturaleza pura. Praia de Dois Rios: amplia, tranquila y con ruinas históricas para explorar.

Paseos en barco, trekking con vista al mar y tardes de relax en arenas blancas: las mejores actividades para hacer en Ilha Grande

Actividades de senderismo

Pico do Papagaio : trekking desafiante con vistas panorámicas increíbles.

: trekking desafiante con vistas panorámicas increíbles. Trilha a Lopes Mendes : sendero entre morros y selva hasta una de las playas más lindas del mundo.

: sendero entre morros y selva hasta una de las playas más lindas del mundo. Caminatas a cascadas y miradores: rutas que conectan selva, mar y puntos panorámicos únicos.

Otras opciones

Paseos en barco por piscinas naturales.

Snorkel y buceo para observar peces, tortugas y naufragios.

Kayak y stand-up paddle en aguas tranquilas.

Visita a Dois Rios y al antiguo presidio, mezcla de historia y naturaleza.

Gastronomía local: pescado fresco, mariscos y dulces típicos en los bares de Abraão.

En definitiva, Ilha Grande se presenta como un destino que invita a desconectar del ritmo acelerado de las grandes ciudades y volver a lo esencial: la naturaleza, el mar y la calma. Con playas soñadas, senderos que atraviesan selvas y rincones donde el tiempo parece detenerse, esta isla brasileña ofrece una experiencia que combina aventura y serenidad en partes iguales. Ya sea con una caminata entre árboles centenarios, un chapuzón en aguas cristalinas o un atardecer frente al mar, cada día vivido allí deja una huella especial. Para quienes buscan un viaje inolvidable sin irse demasiado lejos, este paraíso demuestra que, a veces, los lugares más mágicos están más cerca de lo que imaginamos.